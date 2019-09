Guns N' Roses ar fi compus o piesă nouă pentru filmul "Terminator" din 2019

După nenumărate zvonuri care indicau că Guns N' Roses s-a reunit şi pregăteşte un album nou, iată că vedem şi indicii despre o piesă nouă. GNR ar fi compus o piesă pentru coloana sonoră a filmului "Terminator: Dark Fate". Avem detalii în articol.

Pagina fan club Guns N' Roses din Australia, Guns Over Oz a postat acest zvon pe Facebook, citând o sursă care a lucrat la noul film "Terminator". Aflăm că 4 membri ai trupei au fost invitaţi la o vizionare privată a peliculei. Invitaţia a venit pentru a vedea dacă artiştii sunt inspiraţi să lucreze la o piesă special pentru această producţie.

Slash ar fi fost apoi la locuinţa lui Axl pentru a înregistra o parte din noul track. În ultimele luni multiple surse au scris că Slash petrece tot mai mult timp la locuinţa lui Axl Rose, cei doi lucrând la piese noi. Kruse Kontrol Amplification a postat chiar o fotografie cu un amplificator pe care chitaristul l-ar folosi pentru a înregistra noul material. Fotografia a fost ştearsă între timp.

Dacă toate aceste zvonuri se adeveresc, atunci ar fi prima oară din 1993 încoace când componenţa originală Guns se reuneşte. Atunci a fost lansat aulbumul "The Spaghetti Incident?". Relaţia dintre trupa americană şi franciza "Terminator" nu este nouă. Melodia "You Could Be Mine" de pe albumul "Use Your Ilusion II" a fost inclusă pe coloana sonoră a lui "Terminator 2: Judgment Day".

Noul film va avea premiera pe 23 octombrie, în vreme ce Guns N' Roses se pregăteşte de o nouă serie de concerte în cadrul turneului "Not In This Lifetime". Acesta începe pe 25 septembrie. Ultimul album de studio lansat de Guns a fost "Chinese Democracy", care a sosit în 2008. În formula actuală reunită cu Axl Rose, Slash, McKagan, Izzy Stradlin şi Steven Adler a fost înregistrat legendarul album "Appetite for Destruction" în 1987.

Basistul Duff McKagan a confirmat la începutul acestui an reunirea trupei şi faptul că se pregăteşte un nou disc. Duff a lansat al treilea album solo în acest an, iar Slash şi-a continuat release-urile cu proiectul Slash & The Conspirators, cu Myles Kennedy la voce. Axl a lansat în ianuarie 2019 prima sa piesă după o pauză de 10 ani, compusă pentru serialul de desene animate "New Looney Tunes".