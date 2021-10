Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators - The River Is Rising

Piesa "The River Is Rising" stă pe doi stâlpi principali şi aceia sunt: vocea răsunătoare a lui Myles Kennedy, dar şi chitara lui Slash. Acest supergrup de artişti se numeşte Myles Kennedy and the Conspirators şi a lansat noul single ca preview pentru noul său album. El se numeşte simplu, "4" şi va sosi pe 11 februarie 2022, prin Gibson Records în parteneriat cu BMG. Myles rămâne prolific, după ce a lansat cu doar luni în urma albumul solo "Ides of March".

Slash face solo-uri fabuloase spre finalul acestei piese noi, dându-ne speranţă şi pentru viitorul album Guns N' Roses, la care a tot făcut aluzie. Acest single este unul dinamic, plin de energie şi zvâc, cu un sound de hard rock jucăuş de ani '90, temperat de refrenul cântat de Myles. E ceva profund american în această creaţie, care sună a imn de Hard Rock Cafe.

Noul album, "4" este şi al patrulea LP al acestui grup, care pe lângă Myles Kennedy şi Slash îi include pe basistul Todd Kerns, chitaristul Frank Sidoris şi toboşarul Brent Fitz. Sidoris cântă şi în formaţia lui Wolfgang Van Halen, Mammoth WVH. Slash a declarat următoarele despre noul material discografic:

Are un feeling foarte spontan şi distractiv şi îmi place asta. Asta e marea diferenţă pe acest disc faţă de ultimul, l-am realizat mai mult sau mai puţin live şi toate "greşelile" sunt acolo. E sunetul a cinci artişti care cântă împreună, într-un jam session într-o cameră. Sunt două sau trei piese pe album care au fost scrise în timpul pandemiei, iar toate celelalte pre-pandemie. "The River Is Rising" este una dintre ultimele piese pe care le-am compus înainte de pre-producţie şi pentru că era atât de proaspătă avea un groove şi o energie specială, era primul lucru pe care l-am atacat. Versurile explorează modul în care oamenii pot fi spălaţi pe creier sau îndoctrinaţi cu o idee periculoasă. Odată ce am înregistrat demo-ul de câteva ori, eram convins că aveam piesa de deschidere pentru album.

În ciuda precauţiilor luate de artişti, toţi 5 s-au infectat cu COVID-19, ceea ce a decalat mult sesiunile de înregistrare. Myles Kennedy a fost primul şi a înregistrat vocea pentru piesa "The River Is Rising" suferind de boală, ceea ce se reflectă în vocea sa, mult mai nazală decât de obicei. Şi aici au fost invocate imperfecţiunile, care dau farmec creaţiei artistice.

"4" va fi şi primul album al casei de discuri Gibson Records, asociată brandului de instrumente muzicale Gibson. Între timp Slash şi compania se pregătesc de un turneu nord american, care începe pe 8 februarie 2022 cu un concert în Portland.