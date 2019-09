Ozzy Osbourne cântă cu Post Malone pe noua piesă a rapperului, "Take What You Want" - AUDIO

Post Malone a lansat un nou album înţesat de colaborări, dar de departe cea mai spectaculoasă este cea cu Ozzy Osbourne. Cei care ascultă piesa "Take What You Want" îl vor recunoaşte pe Ozzy de la primele secunde ale melodiei, iar track-ul include şi o colaborare cu Travis Scott. Vă invităm să ascultaţi noua piesă în articol.

"Take What You Want" este doar una dintre piesele de pe albumul nou al lui Post Malone, "Hollywood's Bleeding". LP-ul a debutat pe 6 septembrie, precedat de single-uri ca "Wow", "Circles" şi "Goodbyes". După o ascultare a noului LP, cea mai complexă şi inedită piesă este cu siguranţă colaborarea cu Ozzy. Asta pentru că include un solo neaşteptat la final, iar Ozzy sună exact cum îl ştiam cu decenii în urmă. Totul piperat cu o percuţie de hip-hop şi un bas ritmat. Post Malone a dezvăluit recent că Ozzy i-ar fi spus că acesta este proiectul său preferat din ultima vreme şi de la Black Sabbath încoace. Rapperul a mai dezvăluit la emisiunea lui Zane Lowe de la Beats Radio 1 că a fost aproape de a lansa un album colaborativ cu Mac Miller înainte ca acesta să înceteze din viaţă. Recent s-a împlinit un an de la moartea artistului şi nu au lipsit tributurile de la alţi rapperi şi nu numai. Colaborarea cu Ozzy Osbourne este o surpriză cu atât mai mare pentru că Ozzy nu a avut un ultim an prea bun, între probleme de sănătate şi accidente casnice care l-au ţinut departe de scenă. Excentricul muzician a acordat totuşi câteva interviuri în ultima vreme, declarându-se gata să revină pe scenă şi fiind în cea mai bună formă din ultimul deceniu. "Hollywood's Bleeding" este albumul cu numărul 3 din cariera lui Posty şi este un disc eclectic, plin de colaborări, cu Halsey, Swae Lee, SZA, Meek Mill, Young Thung şi Future. Marele mister legat de piesa cu Ozzy este identitatea celui care face solo-ul dinspre final. Gurile rele spun că ar fi Zakk Wylde, dar sunt şanse să fie chiar Post Malone, el fiind un chitarist destul de priceput. Există şi teoria că producătorul Andrew Watt, cu care Posty a lucrat îndeaproape pe ultimele LP-uri ar fi luat asupra sa această sarcină instrumentală. Malone a tot încercat o apropiere de rock, cântând alături de Red Hot Chili Peppers în acest an la ceremonia Premiilor Grammy, dar şi cu Aerosmith la VMA 2018.