Slash a scos un nou "Sweet Child O' Mine" alături de Myles Kennedy, "Fill My World" - AUDIO

Paralelele dintre "Fill My World" şi "Sweet Child O' Mine" se opresc totuşi la intro, în rest piesa fiind originală şi proaspătă. Această creaţie marca Slash, Myles Kennedy and the Conspirators este o baladă de inima rănită, numai bună pentru un road movie sau un colaj cu momente cheie dintr-o relaţie încheiată. În această toamnă grupul a lansat piesa "The River is Rising", prefaţând noul LP înregistrat în pandemie.

În ultimul an solistul Myles Kennedy a fost foarte ocupat, lansând încă un album solo, "The Ides of March". Track-ul titular a surprins prin influenţe de rock progresiv şi o lungime de aproape 8 minute. De pe acelaşi album am mai ascultat şi piesa "Get Along". Între timp Slash participa la revirimentul Guns N' Roses, cu piese ca "Hard Skool" şi "Absurd". Se tot discută şi despre un album nou, dar e posibil ca timpul de aşteptare să fie aidoma celui pentru "Chinese Democracy".

Viitorul album Slash ft. Myles Kennedy and the Conspirators se numeşte "4" şi va debuta la începutul anului 2022. Numele LP-ului e uşor de explicat, fiind vorba aici despre discul cu numărul 4 din cariera trupei. Va fi disponibil de pe 11 februarie 2022, prin casa de discuri a gigantului instrumentelor muzicale Gibson, Gibson Records. E de altfel primul material discografic lansat de acest label. Slash şi Myles Kennedy pleacă în turneu între 8 februarie şi 26 martie, cu trupa Dead Sara în deschidere şi 28 de show-uri în calendar.

Pentru înregistrări trupa a avut sesiuni în Nashville, Tennessee, la celebrul studio RCA Studio A, alături de producătorul Dave Cobb. Acesta are în CV colaborări cu Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile. Primele 3 LP-uri ale supergrupului au intrat în Top 5 Billboard imediat după debut şi au ajuns în top 10 în marile clasamente de pe glob.