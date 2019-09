Concurentul care pentru Horia Brenciu este "minunea de care aveam nevoie aici, la Vocea României"

Cel de-al nouălea sezon Vocea României a adus în fața juraților concurenți carismatici și cu calități muzicale remarcabile. Prin aceștia se numără Bogdan Ghirău, tânărul care a impresionat nu doar cu vocea, ci și cu prezența.

Bogdan Ghirău are 21 de ani și este originar din orașul Vulcan. Este student în Cluj-Napoca și marea sa pasiune este muzica. O pasiune atât de serioasă încât Bogdan nu a renunțat la ea chiar dacă uneori poate soarta i-a pus bețe în roate.

Prima încercare de a cânta într-o trupă a fost un eșec. Nu a fost pregătit, repetițiile pentru concertul pe care urma să-l susțină nu au dat roade, astfel că Bogdan nu a mai urcat pe scenă. Tânărul a continuat să studieze singur muzica. Cântă pe stradă, dar nu în Cluj, pentru că este dificil să scapi de amprenta judecăților și preconcepțiilor. Bogdan are, cum însuși a spus, "propriul turneu", însemnând concerte stradale în orașe precum Oradea sau Sibiu. De asemenea, tânărul are un canal de Youtube pe care urcă atât cover-uri, cât și piese compuse de el.

Bogdan a văzut în Vocea României o oportunitate de a se dezvolta de plan muzical, dar nu numai. Concurentul a cucerit juriul și publicul în primă instanță cu vocea sa, apoi cu personalitatea dezinvoltă și simpatică. "Come Together" a celor de la The Beatles a fost piesa interpretată. Bogdan a urcat pe scenă plin de entuziasm, bucuros că pentru prima dată va cânta pe scenă alături de o trupă și i-a cucerit pe Irina Rimes, Tudor Chirilă și Horia Brenciu.

"Știi ce mi-a plăcut mie foarte mult? Mie mi-a plăcut că, după ce ne-am întors noi, tu nu ai avut nicio treabă, nici măcar nu știu dacă am făcut eye contact. În schimb te-ai întors la public și le-ai mulțumit, și le erai recunoscător lor și ăsta e cel mai sincer lucru care se poate întâmpla acolo pe scenă. Tu ai cântat sincer și ai cântat pentru ei, nu neapărat pentru noi. Și pentru asta meriți tot respectul meu", a spus Irina Rimes.

Tudor Chirilă a preluat cuvântul:

"Ce am văzut eu după ce m-am întors, a fost un om de un metru 85, care cânta și se uita la lume de sus în jos, făcând un act de interpretare absolut extraordinar, sigur pe picioarele lui, drept, sigur pe fiecare mișcare, și în momentul în care s-a oprit muzica, am văzut un băiat simpatic, de un metru 60, care poate să treacă neobservat. Pentru mine asta este esența spectacolului! Tu ai atras, până să ne întoarcem noi, privirile. Probabil, la început, lumea s-a gândit <<hm, ce a venit băiețelul asta să cânte?>>. După care băiețelul a crescut, s-a făcut Gulliver, iar noi am devenit niște pitici. Eu cred că asta este ceva ce nu te poate învăța nimeni, cu atât mai puțin vreun antrenor în timpul scurt de la Vocea României. Ceea ce pot să-ți promit eu e că n-am să distrug această chestie. Felicitări, ai fost foarte bun!"

Horia Brenciu a fost fascinat de pofta de viață a concurentului și a aflat că aceasta a luat naștere din toate frustrările adunate, pe care Bogdan reușește cu succes să le transforme în ceva pozitiv.

"Transformarea ta e senzațională! Practic pe tine nu te interesează neapărat să se întoarcă un scaun, pe tine te interesează să prinzi o clipă, să cânți pe scena asta. Ești formidabil! Tu ești minunea de care aveam nevoie aici, la Vocea României!"

După ce a auzit toatele cuvintele ce i-au fost adresate, Bogdan a decis că cel mai bine se potrivește în echipa lui Tudor Chirilă.