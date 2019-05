Guns N' Roses este una dintre cele mai respectate formaţii din rock, dar şi un brand extrem de valoros pe plan internaţional. De aceea nu se asociază cu orice fel de produs şi rezultă procese atunci când numele său este folosit fără aprobare. Trupa a dat în judecată recent producătorul de bere Canarchy Craft Brewery pentru faptul că vinde o bere numită Guns 'N' Rose.

Filiala Oskar Blues Brewery de la Canarchy Craft Brewery Collective a produs această bere, fără a se asigura că are drepturile asupra numelui. GNR afirmă şi că această companie a vândut alte mărfuri asociate berii şi implicit şi numele trupei. Tricouri, halbe, insigne şi bandane sunt câteva exemple de astfel de produse neaprobate de Axl and co.

Surse apropiate de formaţie afirmă că berăria a încercat să obţină drepturile pentru numele Guns 'N' Rose, dar a renunţat la planuri imediat ce Axl, Slash, Duff and co au obiectat. În primă fază berarii au renunţat la produsul lor alcoolic, dar asta de abia din martie 2020. GNR nu este de acord şi a luat măsuri legale pentru a opri vânzarea încă de acum.

Guns 'N' Rose este o bere cu aromă de pară şi hibiscus, cu o notă de cereale şi cu o culoare roz. A fost disponibilă întâi la draft pe final de 2018 şi la început de 2019 a ajuns şi în unele magazine la cutie. Guns N' Roses este probabil cea mai mare trupă de pe glob care nu are propria bere. Iron Maiden are o întreagă serie de brew-uri, iar Metallica şi AC/DC şi-au pus la rândul lor numele pe tării, beri, vinuri şi alte băuturi.

Între timp Guns N' Roses dă tot mai multe semne că ar pregăti un nou album. Membrii trupei au confirmat că vor intra în studio după ce turneul actual se încheie în luna octombrie. Slash a amintit deja existenţa unor piese noi şi a viitorului album, iar Axl Rose vorbea despre melodii noi compuse deja încă din vara lui 2018. Asta în vreme ce basistul Duff McKagan a lansat la începutul acestui an un nou single solo, "Tenderness" de pe un viitor LP propriu.