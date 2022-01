Avril Lavigne a lansat piesa "Love It When You Hate Me", alături de un rapper

La începutul lui 2022 Avril Lavigne a dezvăluit detalii despre noul său album, "Love Sux", care va sosi pe 25 februarie 2022. Asta chiar dacă numele acestui LP se pretează pentru o lansare ironică pe 14 februarie, de Valentine's Day. "Love It When You Hate Mate" aduce înapoi acel sunet al începutului anilor 2000 şi sună foarte tineresc, a melodie pe care un personaj ar defila pe holurile unui liceu în "American Pie" sau mai nou în "13 Reasons Why".

Avril a mai lansat de pe noul album single-ul "Bite Me", colaborare cu toboşarul Travis Barker, iar în ultimul an a mai colaborat cu Willow pe piesa "GROW" şi cu MOD SUN pe "Flames". "Love Sux" este al şaptelea album al artistei din Canada şi va sosi prin casa de discuri a lui Travis Barker, DTA Records. Ultimul material discografic al creatoarei lui "Sk8er Boy" a fost "Head Above Water" din 2019, care miza mai mult pe balade şi maturizare. Acum Avril a decis să învie muzica anilor 2000, alături de Machine Gun Kelly şi Mark Hoppus de la Blink-182.

Inspiraţia se trage de la Green Day, dar şi de la diferite relaţii ale artistei din trecut. Cu 8 nominalizări Grammy la activ, canadianca şi-a dus primul single, "Bite Me" la o sumedenie de show-uri TV, unde a cântat piesa live. A apărut la "The Late Late Show With James Corden", "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", "The Ellen DeGeneres Show" şi "ABC's New Year Rockin' Eve". În februarie Lavigne va începe un turneu global, care o duce prin Canada, Europa şi Marea Britanie.

Albumul cel nou are 12 piese şi marchează printre altele împlinirea a 23 de ani de carieră pentru artista de 37 de ani. Ea cântă din 1999 şi pe parcursul anilor a cochetat şi cu actoria, făcându-şi debutul în pelicula "Fast Food Nation" în 2006. A avut şi gig-uri de actor vocal, în "Over the Hedge" şi a apărut în seriale ca "Sabrina the Teenage Witch".