Avril Lavigne revine la stilul pop-punk cu piesa "Bite Me" - AUDIO

Avril Lavigne este acompaniată de toboşarul Travis Barker pe acest nou track, "Bite Me". Colaborarea celor doi nu va fi ultima deoarece artista canadiană şi-a anunţat recent colaborarea cu DTA Records, casa de discuri a lui Barker. Cu această ocazie aflăm că Avril pregăteşte şi un album nou, al şaptelea din carieră. Începuse înregistrările pentru acest disc încă din noiembrie 2020, alatuir de Mod Sun şi John Feldman.

"Bite Me" aminteşte de începutul anilor 2000, atunci când apăreau "Sk8er Boy" şi "Complicated", iar Avril cucerea topurile combinând rock-ul alternativ cu pop-punk şi o voce puternică. Compoziţiile sale erau adresate în general adolescenţilor şi au rezistat la trecerea timpului. "Girlfriend" a fost un hit atât de mare încât a fost înregistrată în 7 limbi diferite, inclusiv spaniolă, mandarină şi japoneză şi apoi inclusă în jocul de curse "Burnout" în toate acele versiuni sub tutela EA.

Fast forward în 2021, când o găsim pe Avril două două colaborări apreicate de public, cea cu Willow Smith pe "GROW" şi cea cu MOD SUN pe "Flames". În ultimii ani am mai ascultat şi single-uri ca "We Are Warriors" şi "I Fell In Love With the Devil", ceva mai sensibile şi cuminţi, cu mesaj de speranţă şi anti relaţii toxice. Odată cu asocierea cu Travis Barker cântăreaţa de 37 de ani a ieşit din acea zonă sensibilă şi intră în una mai "badass".

Travis, toboşarul Blink-182 a fondat DTA Records în 2019, în parteneriat cu Elektra Records. Colaborator frecvent cu Machine Gun Kelly, Travis ar putea să îl aducă pe rapper devenit icon pop-punk pe o piesă cu Avril. De fapt în decembrie 2020 MGK şi Lavigne au fost văzuţi în acelaşi studio, deci ni se pregăteşte ceva.

Avril Lavigne este activă din 1999 şi a cunoscut succesul de la vârste fragede. Apărea pe scenă cu Shania Twain la 15 ani şi la 15 ani semna un contract în valoare de 2 milioane de dolari.