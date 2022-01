Bastille a lansat piesa optimistă şi plină de zvâc "Shut Off the Lights" - AUDIO

Acesta este cel mai nou single de pe al patrulea album al britanicilor, "Give Me the Future", care va sosi pe 4 februarie. Până acum am putut asculta de pe acest LP single-uri precum "No Bad Days", "Distorted Light Beam", "Thelma + Louise" şi melodia titulară. Solistul Dan Smith a explicat că "Shut Off the Lights" este despre a fi scos din anxietăţile tale cu privire la viitor de către persoana lângă care te afli.

A citat ca inspiraţie şi conexiunea fizică şi intimitatea, respingerea grijilor cu privire la viaţă şi viitor şi deconectarea de la toate, "a fi prezent". Există în piesă şi un tribut pentru "Graceland", hitul lui Paul Simon, dar şi alte piese pe care membrii Bastille le adoră. Dorinţa lor a fost că publicul să danseze la fel de mult cum au dansat ei în studio.

Dan Smith e ocupat şi dincolo de muzică, lucrând la noi proiecte în lumea TV şi a filmului de lung metraj. Artistul a debutat deja ca regizor, ocupându-se de clipul piesei "No Bad Days". "Give Me the Future" va fi un album doldora de referinţe la filme SF şi literatură, jocuri video şi VR. Trupa explorează o lume a distracţiei virtuale, fără restricţii, stimulată de ultimii ani de izolare. Fiecare piesă este un peisaj sonic de vis, un loc în care să călătoreşti în imaginaţie.

Pentru a sărbători lansarea albumului la început de februarie, grupul va ţine o serie de concerte intime în Marea Britanie, în parteneriat cu magazinele de muzică din ţară. În aprilie începe prima etapă a turneului "Give Me the Future", care include numai arene mari şi multe sunt sold out deja.

Pe Bastille i-am văzut la UNTOLD 2019, dar şi la Summer Well 2018 şi Summer Well 2014.