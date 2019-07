"Am scris "I Fell In Love With The Devil" pentru a-mi aminti constant că unele dintre cele mai întunecate persoane din lumea asta se pot da drept îngeri. Îmi va aminti mereu cât valorez și ce merit ca femeie. Uneori nu e ușor să pleci. Dar m-am săturat de suferință, și știu ceea ce merit. Lăsați această piesă să vă amintească să nu permiteți demonilor altora să vă demoralizeze. Voi distruge acum ciclul ăsta, voi îngropa toate relațiile toxice și toate lucrurile pe care le-am trăit din cauza unor oameni din trecut, prezent și viitor.... Voi îngropa dezamăgirile și suferința, le voi închide și sigila și nu voi mai privi înapoi. RIP", a detaliat Avril Lavigne.

"I Fell In Love With The Devil" se regăsește pe albumul "Head Above Water", lansat pe 15 februarie. Discul include și single-urile anterioare "Head Above Water" și "Tell Me It's Over".

Diagnosticată în 2015 cu boala Lyme, Avril Lavigne s-a retras din lumina reflectoarelor, urmând în această perioadă de absență un tratament strict. Din fericire, artista a reușit să se recupereze complet, revenind anul trecut în studioul de înregistrări.

Albumul anterior al lui Avril Lavigne a fost lansat în 2013. Discul omonim a inclus single-urile "Here's to Never Growing Up", "Rock n Roll", "Let Me Go" (featuring Chad Kroeger) și "Hello Kitty".

Pe acest disc a fost inclusă și piesa ”Give You What You Like”, aleasă ca temă centrală pe coloana sonoră a filmului "Babysitter's Black Book".