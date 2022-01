John Newman a lansat prima piesă din 2022, "Waiting for a Lifetime" - AUDIO

Cântăreţul britanic în vârstă de 31 de ani a petrecut finalul de an 2021 fără vreun release major, ultima piesă importantă lansată fiind colaborarea cu David Guetta "If You Really Love Me (How Will I Know)". Era de fapt un remake modern pentru piesa lui Whitney Houston. Cu două albume la activ, "Tribute" din 2013 şi "Revolve" din 2015, John Newman a cam stat în afara luminii reflectoarelor după ce a avut probleme de sănătate.

Artistul s-a luptat cu tumori pe creier în 2012 şi 2016, fiind supus la intervenţii chirurgicale în ambele rânduri. Ceva mai prolific a fost fratele său, James Newman, care a reprezentat Marea Britanie la Eurovision 2021, cu piesa "Embers", dar fără a strânge vreun punct. În iulie 2019, în cadrul unui interviu cu BBC, Newman a discutat deschis despre problemele sale mentale şi despre faptul că în 2019 călătorea între concerte într-o dubiţă cu trupa, pentru a rămâne ancorat în realitate şi a nu i se urcă faima la cap.

După o perioadă de tăcere, artistul a discutat cu cei de la NME (interviul e aici) la început de 2022, oferind detalii despre depresia suferită în lockdown şi modul în care s-a reîndrăgostit de muzică. Acest lucru l-a ajutat să îşi revină înaintea lansării noului single, "Waiting for a Lifetime". Cântăreţ, compozitor, producător şi DJ (postură în care l-am văzut de altfel la SAGA Festival), John Newman are la activ colaborări cu Rudimental, Sigala, Calvin Harris şi David Guetta.

În interviul cu NME muzicianul a dezvăluit că abia în lockdown a aflat că e nefericit, după ce a avut ocazia să petreacă timp singur şi să reflecteze. A numit mersul în turnee "alergat şi ascuns", dar şi motivul depresiei sale: cariera nu mergea aşa cum şi-a dorit. Calea revenirii sale a fost bătătorită cu producţia de piese dance pe care le asociază copilăriei şi adolescenţei sale, cum e cazul acestui nou single.

Cel mai mare hit al lui John rămâne în continuare "Love Me Again", lansat în 2013 şi având peste 874 de milioane de vizualizări.