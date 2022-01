Avril Lavigne anunţă un nou album, "Love Sux", care va sosi în februarie 2022

Avril Lavigne va lansa noul album, "Love Sux" pe 25 februarie 2022, prin casa de discuri a lui Travis Barker, DTA Records. Ultimul său album a fost "Head Above Water" din 2019, care a inclus balade şi melodii ceva mai romantice. Ei bine, odată cu discul din 2022 Avril revine la sunetul pop-punk, care a primit în ultimul an un mare boost de la implicarea lui Machine Gun Kelly în acest segment, plus multiplele colaborări ale lui Travis Barker, care poate impune un ritm ce sună a pop punk.

Primul single de pe LP este "Bite Me" şi am aflat că Avril va lansa al doilea single pe 14 ianuarie. Se va numi "I Love It When You Hate Me" şi este o colaborare cu blackbear. În decembrie 2021 Lavigne a oferit indicii despre mesajul materialului său nou, afirmând că este o "scrisoare de dragoste pentru femei" şi că este inspirat de Green Day ca sound. În acelaşi interviu artista a citat trupele care i-au definit adolescenţa, de la Blink-182 la Green Day şi NOFX.

Rezultatul este o colecţie de melodii rapide şi distractive, "rock and roll pur de la cap la coadă". În versuri muziciana reflectă la relaţii prin care a trecut, unde se află la nivel sentimental şi spiritual şi ce eşecuri a folosit pentru a creşte şi a se descoperi.

Iată tracklist-ul lui "Love Sux":

1. Cannonball

2. Bois Lie (featuring Machine Gun Kelly)

3. Bâte Me

4. I Love It When You Hate Me (featuring blackbear)

5. Love Sux

6. Kiss Me Like The World Is Ending

7. Avalanche

8. Déjà Vu

9. F.U

10. All I Wanted (featuring Mark Hoppus)

11. Dare To Love Me

12. Break Of A Heartache

În martie cântăreaţa canadiană va porni în turneu în Marea Britanie şi Europa, cu opriri la O2 Academy Brixton în Londra şi la O2 Apollo în Manchester. Pe parcursul lunilor februarie şi martie o vom putea auzi şi vedea în Olanda, Germania, Italia, Elveţia, Austria, Franţa şi Belgia. În ultimul an Avril a colaborare cu artişti ca Willow pe piesa "GROW" şi cu MOD SUN pe "Flames", dar şi cu Travis Barker pe "Bite Me".