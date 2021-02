MOD SUN, pe numele real Derek Ryan Smith, a cooptat-o pe Avril Lavigne pentru cel mai recent single al său, "Flames". Piesa cu structură pop-punk și un sound ce aduce pe alocuri cu Twenty One Pilots i se potrivește atât lui Derek, cât și lui Avril, rezultatul fiind o colaborare ce a strâns deja peste 4 milioane de vizualizări.

"Avril Lavigne are una dintre vocile mele favorite din muzică. Este atât de puternică și solidă, dar totodată plină de emoție și inflexiuni pe care doar vocea ei poate să le facă. Această piesă are o greutate mult mai mare decât ceea se vede la prima vedere. Are un mesaj profund", a declarat MOD SUN.