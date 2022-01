Ascultă melodia principală din coloana sonoră a noului film "The Batman"

Hans Zimmer a fost omul care a creat coloana sonoră fabuloasă din seria "The Dark Knight" şi efortul său creativ va fi greu de egalat, nu mai spunem de întrecut. Michael Giacchino ne dezvăluie tema principală din "The Batman", care sună dramatic, înălţător, pe alocuri sumbru şi ameninţător. Spre final resimţim un crescendo dramatic plăcut, dar per total track-ul sună generic şi se poate potrivi la alte zeci de filme.

Ce e drept în afară de "The Dark Knight", filmele Batman nu prea au produs coloane sonore memorabile. Giacchino a mai colaborat cu regizorul noului film Batman, Matt Reeves. Cei doi au lucrat împreună şi la "Cloverfield", filmul de tip shaky cam/found footage din 2008, dar şi la "Let Me In", "Dawn of the Planet of the Apes" şi "War for Planet of the Apes".

Odată cu filmul "The Batman" intră în costumul eroului din Gotham Robert Pattinson, cunoscut drept vampirul din seria "Twilight", dar făcând şi câteva roluri bune în ultimii ani. A strălucit în "The Lighthouse" alături de Willem Dafoe şi a fost diabolic în producţia Netflix "The Devil All the Time", alături de Bill Skarsgard şi Riley Keough. În noul film cu super eroi apare şi Paul Dano de The Riddler, Zoe Kravitz drept Catwoman, dar şi Andy Serkis în rolul majordomului Alfred Pennyworth.

Colin Farrell se anunţă magistral în rolul Pinguinului judecând după trailerele de până acum, în vreme ce Jeffrey Wright vine direct din "Westworld" pentru a fi şeful poliţie din Gotham, James Gordon. Noul Batman va fi un film uriaş, cel mai lung de până acum, la 2 ore şi 55 de minute, incluzând şi 8 minute de credits.

"The Batman" va avea premiera pe 4 martie 2022 şi este un reboot al francizei Batman. Matt Reeves a scris scenariul alături de Peter Craig, iar pelicula va fi una întunecată, pe alocuri gothica, dar mai dură decât creaţiile lui Tim Burton, cu un erou chinuit de răzbunare şi viziuni.