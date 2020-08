"The Batman" primeşte primul trailer; Robert Pattinson devine eroul din Gotham

A fost un weekend de foc pentru fanii DC, care au asistat la mega evenimentul DC Fandome. Acesta a inclus prezentări de jocuri şi filme cu personaje din universul DC, de la Batman, la Wonder Woman, Super-Man, Suicide Squad, Harley Quinn şi mulţi alţii. Cel mai aşteptat trailer a fost cel al lui "The Batman", peliculă cu Robert Pattinson în rol principal. Puteţi să urmăriţi trailerul în articol.

Pentru cei care se întreabă ce melodie se aude în fundalul acestui trailer, e vorba despre "Something In the Way" de la Nirvana. În 2 minute ţi se va ridica părul pe mână şi vei resimţi influenţe ale unor pelicule ca "7even" şi "Saw". Regizorul Matt Reeves pare a fi făcut o treabă fantastică, dar adevăratul erou este cel care a editat acest trailer. Asta în condiţiile în care filmul ar fi doar 25% gata în acest moment. "The Batman" se lansează în 2021 şi ne prezintă un Batman mai tânăr, jucat de Robert Pattinson.

Pattinson a progresat mult de la perioada "Twilight" şi dincolo de imaginea de pretty boy, are acum o întunecime şi o privire apăsare specială. Aduce mai mult cu "Corbul" decât cu un Batman veritabil şi fanii au remarcat că e prima oară când "Batsy" rămâne cu acea vopsea neagră la ochi când îşi dă jos masca. Producţia filmului a avut serios de suferit din cauza pandemiei, dar Gotham-ul pare a fi fost perfect surprins în aceste 2 minute. Este un oraş plin de criminali, în care un villain se joacă cu mintea poliţiei şi a noului super erou, The Batman.

Regizorul Reeves a subliniat că Bruce Wayne nu a devenit Batman încă şi că încă are opoziţie în rândul poliţiei şi cam toată lumea se teme de el. A se remarca şi că momentul pe care îl aşteptam cu toţii, acela în care Pattinson zice "I'm Batman" a la Michael Keaton e înlocuit cu o brutală cotonogeală asupra unui inamic urmată de replica "I'm Vengeance". Este un Batman mai dur, care nu ia prizonieri şi nu la fel de cerebral cum îl ştiam din epoca Christian Bale, Michael Keaton şi Ben Affleck.

O vedem în trailer puţin şi pe Catwoman, jucată de Zoe Kravitz şi cu o mască puţin cam neconvingătoare. Jeffrey Wright este noul James Gordon, iar Collin Farrell este de nerecunoscut cu protezele faciale care îl fac "Pinguinul". Pe fundalul întregului trailer pluteşte prezenţa unui personaj malefic, care tot plantează bombe pe civili, mânjeşte pereţi cu sânge şi ameninţă poliţia şi eroul local. În acelaşi timp lasă în urmă tot felul de ghicitori şi e vorba chiar de The Riddler, jucat în mod comic de Jim Carrey cu decenii în urmă, dar acum cu o reprezentaţie mai întunecată.

Dacă totul merge bine "The Batman" intră în cinematografe pe 30 septembrie 2021.