Când intră "House of Gucci" în cinematografele din România

"I Get a Kick Out Of You" este doar primul single de pe al doilea album realizat în colaborare de Lady Gaga şi Tony Bennett. Discul se numeşte "Love For Sale" şi va sosi pe 1 octombrie. Vine la 7 ani după albumul colaborativ dintre cei doi artişti, "Cheek to Cheek". În clip îi vedem pe Tony Bennett şi Lady Gaga în studio, plini de candoare şi aruncându-şi zâmbete şi privi complice.

E impresionant modul în care sună vocea lui Tony Bennett la venerabila vârsta de 95 de ani, deceniile reuşind să nu îşi pună deloc amprenta pe timbrul şi talentul său. Clipul a debutat în premieră globală pe cele 180 de posturi MTV globale pe 6 august 2021. Şi acum vestea tristă: "Love For Sale" va fi ultimul album de studio al lui Tony Bennett, după ce artistul şi-a anunţat retragerea, fiind diagnosticat cu boala Alzheimer. Albumul a fost înregistrat la Electric Lady Studios în New York şi va include o combinaţie de artişti jazz, elemente orchestrale şi un sound de "big band".

Cei doi artişti au ţinut 2 concerte la New York Radio City Music Hall, pe 3 şi 5 august, sub numele de "One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga". În 2014 la primul album de colaborări, Gaga a declarat că proiectul său alături de Bennett i-a salvat viaţa. Acel album a câştigat un premiu Grammy şi a fost foarte apreciat de iubitorii de muzică jazz, lounge, swing şi cei care aprecieaza un show tune bun. Pe viitorul album al celor doi vom mai găsi piese precum "It's De-Lovely", "Night and Day", "Love For Sale", "Do I Love You", "I Concentrate On You" şi "So In Love".

Lady Gaga a apărut în cel mai nou trailer al filmului "House of Gucci", alături de Adam Driver, Jared Leto şi Al Pacino. Artista a lansat în acest an o ediţie aniversară de 10 ani a LP-ului "Born This Way", iar în 2020 ne-a oferit albumul "Chromatica", care a inclus colaborări cu Ariana Grande, BLACKPINK.