Marele actor francez Jean-Paul Belmondo a murit la vârsta de 88 de ani

Născut pe 9 aprilie 1933, Jean-Paul Belmondo era cunoscut pentru prieteni şi fani drept "Bebel". A fost activ între 1953 şi 2015, asociat curentului New Wave al anilor '60. A fost cel mai mare star de film francez între anii 1960 şi 1980. Printre cele mai apreciate filme ale sale au fost "Breathless" din 1960 şi "The Man From Rio" din 1964. Cunoscut pentru zâmbetul său şarmant, păstrat până la finalul vieţii, actorul avea un fizic de boxer şi a definit peliculele lui Jean-Luc Godard.

Time Magazine îl declara pe Belmondo în 1964 "faţa Franţei moderne", în postura bărbatului tânăr cu spate arcuit pe un scaun de cafenea franceză. Şi-a făcut un nume ca gangster şarmant şi idol masculin rebel, dar tânărul Jean-Paul venea dintr-o familie burgheză a unei suburbii din Paris (Neuilly-sur-Seine). Fiul sculptorului Paul Belmondo nu a avut rezultate strălucite la şcoală, în timpul celui de-al doilea război mondial, dar a fost un boxer talentat.

A avut o carieră la amatori, cu 3 meciuri consecutive câştigate cu KO în primă rundă. A terminat Conservatorul Naţional de Artă Cinematică şi a debutat în 1957 în comedia "On Foot, On Horse and on Wheels", care nu a mai ajuns în cinematografe. Belmondo avea să colaboreze cu cei mai talentaţi regizori ai generaţiei sale, precum Godard, cu care a făcut trei filme, apoi Trufaut, Alain Renais, Louis Malle şi Jean-Pierre Melville.

Belmondo a jucat în compania unor actriţe fantastice, de la Catherine Deneuve la Sophia Lauren sau Claudia Cardinale. A avut şi roluri de capă şi spadă în "Swords of Blood" în 1962, iar prin "The Man From Rio" din 1964 a devenit cunoscut în America. Pelicula avea să fie nominalizată la Oscar. Actorul şi-a încercat norocul şi cu două filme în limba engleză, "Is Paris Burning?" în 1966 şi "Casino Royale" în 1967.

În anii '80 veneau rolurile mature şi premiul Cesar, adică Oscarul francez pentru "Itinerary of a Spoiled Child" din 1988. Actorul avea să refuze distincţia, deoarece trofeul era sculptat de un rival al tatălui său. Belmondo a avut 4 copii şi 2 divorţuri la activ, iar cel mai mic copil s-a născut în 2003, când actorul avea 70 de ani. Fiica sa cea mare, Patricia a murit într-un incendiu în 1994.

Jean-Paul a suferit un atac cerebral în 2001, în vreme ce se afla în vacanţă în Corsica, afectându-i vorbirea. Ulterior avea să mai facă un singur film, în care un bărbat bătrân îşi găsea consolarea în câinele său, singurul companion. În 2016 a primit un un Leu de Aur la Festivalul de Film de la Veneţia pentru întreaga sa carieră.