Trent Reznor şi Atticus Ross au primit două nominalizări la premiile Oscar pentru "Soul" şi "Mank"

Trent Reznor este o adevărată forţă a naturii în domeniul muzical, iar atunci când colaborează cu Atticus Ross se lasă cu soundscapes superbe. Ele nu trec nevăzute de Academie, care tocmai a nominalizat duo-ul la 2 Oscaruri pentru coloane sonore. E vorba despre coloana sonoră a filmului "Mank" şi cea a animaţiei Pixar "Soul".

Vestea despre nominalizările la premiile Oscar 2021 vine la doar zile după ce Atticus Ross şi Trent Reznor au primit Globul de Aur pentru coloana sonoră a animaţiei Pixar "Soul". Acolo au împărţit premiul cu muzicianul jazz Jon Batiste. Aceeaşi colecţie de piese a primit şi un Critics Choice Award. La Oscaruri lucrurile se complică, pentru că "Soul" şi "Mank" vor concura cu "Da 5 Bloods" şi coloana compusă de Terrence Blanchard, dar şi cu melodiile lui Emile Moserri din "Minari".

Genialul James Newton Howard, care ne-a oferit coloane sonore pentru "Maleficent", "Fantastic Beasts", "The Village", "King Kong" şi "I Am Legend" este şi el pe listă scurtă, cu soundtrack-ul filmului "News of the World". Pelicula cu Tom Hanks în rol principal se vede pe Netflix.

Cât despre Trent Reznor, solistul Nine Inch Nails nu e deloc străin de nominalizări şi chiar premii Oscar. În 2010 a primit trofeul pentru "Cea mai bună coloana sonoră originală" pentru "The Social Network". Filmul regizat de David Fincher spunea povestea înfiinţării Facebook. Duo-ul regizor-compozitor s-a reunit şi pe pelicula "Mank" din 2020, cu Gary Oldman în rol principal.

Reznor şi Ross nu au compus doar muzică pentru animaţii şi filme de lung metraj, ci şi pentru documentare, precum cel despre războiul din Vietnam, "The Vietnam War", dar şi pentru serialul HBO "Watchmen" din 2019.

E o zi mare şi pentru muzica metal, filmul "Sound of Metal" primind trei nominalizări la Oscar. El spune povestea unui toboşar heavy metal care începe să surzească, jucat de Riz Ahmed. Pelicula este nominalizată la categoria "Cel mai bun film", dar şi la categoria "Cel mai bun actor", plus o nominalizare la "Cel mai bun actor secundar". Documentarul "Colectiv" (regizat de Alexander Nanau) a primit două nominalizări la Premiile Oscar 2021, la categoriile "Cel mai bun film internaţional" şi "Cel mai bun film documentar". Gala de decernare a premiilor a fost mutată de pe 28 februarie pe 25 aprilie 2021.