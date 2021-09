X Factor România 2021 a început; află cum a decurs prima seară de audiții - VIDEO

Seara a început cu un moment emoționant, pregătit de foști concurenți ai unor emisiuni de talente. Este vorba de Andrada Precup, Dragoș Moldovan, Lorelai Moșneguțu, Jeni Ion, Anamaria German și Vlad Negoiță. Aceștia au interpretat "The Show Must Go On".

Ca în sezonul trecut, jurații au aflat de la început la cârma cărui grup se află. Astfel, Ștefan va antrena băieții sub 24 de ani, Loredana se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Delia este liderul grupurilor, iar Florin Ristei le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

De asemenea, fiecare jurat are disponibile 10 locuri în echipa sa. Concurenții care primesc 3 DA rămân în concurs și sunt puși pe o listă de așteptare, iar cei care primesc 4 DA merg direct în bootcamp.

Ce concurenți au urcat pe scenă în prima seară de X Factor 2021?

Raluca Oaida

Raluca are 23 de ani și a venit la X Factor să impresioneze cu vocea sa. După o carieră de 11 ani în tenis, încheiată în urma unei accidentări, Raluca a decis să urmeze un alt drum. Astfel, tânăra a început să se ocupe de muzică în urmă cu trei ani.

La X Factor 2021, Raluca a interpretat piesa "Figures" a cântăreței Jessie Reyes. Momentul a trimis-o direct în în Bootcamp și ar putea câștiga, mai apoi, un loc în grupul lui Florin Ristei.

"Nu m-așteptam să fie atât de bine! A fost foarte bine. A sunat foarte bine, felicitări!", a declarat Delia.

Mariana Popescu

Mariana are 42 de ani, lucrează într-o fabrică de confecții, însă marea sa pasiune este muzica. A venit la X Factor pentru a-și îndeplini visul de a cânta pe o scenă importantă. Concurenta pregătise inițial o piesă în limba franceză. Interpretarea nu i-a convins pe jurați, astfel că Mariana a recurs la o altă partitură: "Lie Ciocârlie".

Jurații au fost plăcut surprinși de momentul Marianei. Notele înalte pe care a reușit să le atingă, dar și emoția transmisă i-au adus 3 DA din partea Deliei, Loredanei și a lui Ștefan. Mariana se află pe lista de așteptare.

Alexandru Mailat

Alexandru are 27 de ani și lucrează într-o agenție de vânzări. Deși nu are experiență muzicală, concurentul a venit încrezător la X Factor, fiind susținut de mama și iubita sa. A interpretat piesa "Runnin" și i-a emoționat pe jurați cu vocea sa caldă.

Alexandru Mailat a primit 3 voturi de DA și un vot de NU, însă are multe șanse să intre în grupurile juraților.

Mirela Bogasieru

Mirela are 19 ani și este originară din Republica Moldova. Concurenta a mărturisit că a studiat economia la Colegiul Financiar-Bancar din Chișinău, dar nu își dorește să profeseze în acest domeniu. Muzica pare varianta câștigătoare dacă luăm în considerare momentul de pe scena X Factor.

Mirela a interpretat piesa "Blue Jeans" a Lanei del Rey. Acompaniată de o chitară acustică, tânăra i-a cucerit pe jurați cu vocea caldă și merge direct în Bootcamp, cu 4 DA.

Jacqueline Crăciun

Jacqueline vine din Craiova și are 16 ani. Adolescenta este obișnuită cu scenele muzicale. A participat la numeroase concursuri și a câștigat premii importante. Își dorește să bifeze un loc fruntaș și la X Factor România, astfel că a urcat pe scenă încrezătoare și a interpretat o piesă în limba franceză. Jurații nu au fost impresionați și au rugat-o să cânte altă melodie.

Jacqueline a ales piesa "Scared to be lonely" (Dua Lipa). A fost o decizie potrivită deoarece concurenta a primit 3 DA și se află pe lista de așteptare.

Ionuț Hanțig

Ionuț a reușit să se facă remarcat prin prezența jovială și vocea puternică. Concurentul are 17 ani și vine din Cluj-Napoca. Este pasionat de muzică și actorie, demonstrând pe scena de la X Factor calități demne de un show de divertisment. Ionuț a interpretat piesa "Proud Mary" și a primit 3 DA de la Loredana, Delia și Florin.

Trupa Especial

Trupa Especial vine din Galați și este formată din trei fete în vârstă de 15 ani. Concurentele au adus un val de energie pozitivă pe scena emisiunii de la Antena 1 cu piesa "Bounce Back" (Little Mix). Fetele au cântat, au dansat și au reușit să primească 4 DA.

Ștefan J. Doyle

Ștefan s-a născut în România, însă a fost adoptat de o familie din Irlanda. Participarea la X Factor marchează prima vizită în țara noastră, un loc cu însemnătate pentru concurent. A mărturisit că dorește să își întâlnească părinții în persoană. A aflat că locuiesc în Satu Mare și că mai are șase frați.

În ceea ce privește talentul muzical, Ștefan a declarat că mama adoptivă l-a susținut pe acest drum. L-a înscris la ore de pian și canto. Roadele anilor de studiu s-au văzut în prima rundă de audiții de la X Factor. Ștefan a interpretat piesa lui Elton John, "Tiny Dancer" și merge direct în Bootcamp cu 4 DA.