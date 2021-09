Killa Fonic a lansat "Questo Summer", piesă nouă în limba italiană - AUDIO

"Questo Summer" sună a melodie de afterparty, e un pic mai relaxată decât single-urile de pe ultimul album al trapperului, "2089". E o combinaţie între pop, rap şi trap, iar pronunţia lui Killa Fonic în italiană este impecabilă. Versurile vorbesc despre dragoste şi nepotrivirea unei fete cu un băiat rău, despre vicii şi o vară care stă sub semnul unui vis american. Supradoza e menţionată în relaţie cu iubirea, mai mult decât cu drogurile.

Cei care au urmărit podcastul lui DJ Gojira de la Happy Fish ştiu că fostul membru Şatra Benz a petrecut ceva vreme în Italia, de aici şi italiana sa impecabilă. Ultimul single al lui Killa a venit în luna august, "Niciun Glonţ Nu Doar Cat Dragostea" primind şi un videoclip încărcat de emoţie, gloanţe şi veste antiglonţ, plus trupe antitero. Pe parcursul verii am ascultat şi o colaborare între trapper şi Damian & Brothers, "Pur Sânge", dar şi o colaborare cu Bruja, pe piesa "Voila", cu un videoclip care a făcut senzaţie prin vibe-ul indus. Bonus, am avut şi un sărut dintre Killa şi Bruja, plus imaginea greu de scos din minte cu muzicianul în tutu.

Albumul "2089" a sosit la început de vară, ca o fuziune intre muzica techno şi pop. Anul începuse cu un hit pentru "Lama Fină", colaborarea cu Smiley "Lasă inima să zbiere". Etern prolificul trapper a lansat în ultimul an şi albumul "Beetlejuice", inspirat de filmele lui Tim Burton, iar pe final de 2020 a făcut senzaţie alături de Adi Despot într-o reclamă la Tazz by eMAG.

Pe numele său real Răducanu Ionuţ-Alexandru, muzicianul este activ din 2010. După ce a părăsit Şatra Benz, a colaborat cu Seek Muzic, iar din 2019 şi-a creat propriul său label pe numele KHK (Killa House Klan).