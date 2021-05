Lana Del Rey a lansat 3 single-uri noi de pe LP-ul "Blue Banisters" - AUDIO

Noul album semnat Lana Del Rey vine în vară şi va sosi la doar câteva luni după al şaptelea său LP, "Chemtrails Over the Country Club". Acesta a debutat pe 19 martie 2021 şi ne prezintă o Lana mai liniştită, mai împăcată cu sine însăşi, în vreme ce pianul este instrumentul numărul 1 în piese. Anunţul cu privire la cel de-al optulea album s-a făcut pe Instagram, unde a fost dezvăluit atât numele său, "Rock Candy Sweet", cât şi data de lansare: 1 iunie 2021. Artista a confirmat apoi pentru fani într-o postare pe Instagram că acest LP este un răspuns pentru atacul realizat printr-un articol al revistei Harper's Bazaar la început de an.

În ianuarie 2021 Harper's Bazaar publica un articol despre Lana numit "Lana Del Rey can’t qualify her way out of being held accountable”. Includea acuzaţii de "cultural appropriation" şi "glorificarea abuzului domestic". Într-un alt Instagram Story, muziciana a postat o captură de ecran din acel articol, care o acuza că nu a inclus oameni de culoare în fotografiile promoţionale pentru noul album, ci doar persoane albe. Articolul din acea revistă a făcut aluzie şi la comentariile făcute de Lana cu privire la Donald Trump şi asaltul asupra Capitoliului SUA.

Lana afirmase că nu crede că Trump a incitat la revoltă, afirmând că fostul preşedinte avea "iluzii de grandoare". Ulterior artista a clarificat comentariile, afirmând că au fost scoase din context.

De pe recent lansatul album "Chemtrails Over the Country Club" am putut asculta single-uri precum "Let Me Love You Like a Woman", "Chemtrails Over the Country Club", dar şi "White Dress". Lana lansase un album şi în 2019, "Norman F*cking Rockwell", în vreme ce în 2020 a lansat un album spoken word, care venea în completarea colecţiei sale de poezii. La final de 2020 tânăra ne-a oferit un cover după piesa "Summertime" a lui George Gershwin. Tot atunci ne-a surprins cu un cover după piesa galeriei echipei FC Liverpool, "You'll Never Walk Alone".

Activă din 2005, Lana are o carieră bogată la doar 35 de ani, care include 8 albume, 6 nominalizări la Premiile Grammy şi una la Globul de Aur. Are şi două premii Brit Awards, two MTV Europe Music Awards şi 9 premii GAFFA.