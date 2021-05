Robert Plant e cunoscut în bună măsură pentru cariera de solist Led Zeppelin, dar şi opera sa solo trebuie apreciată. Redactorul Cillian Breathnatch de la Guitar.com a dezvăluit planurile lui Robert Plant cu privire la opera sa nelansată încă. Se pare că muzicianul ar fi petrecut perioada pandemiei compilând o arhivă de piese şi documente care vor fi lansate doar după moartea sa. Plant a confirmat acest lucru şi într-un episod al podcastului sau, "Digging Deep".

Iată declaraţia sa exactă:

Le-am spus copiilor că atunci când dau ortu' popii să deschidă arhiva către public gratuit. Doar ca să vedeţi câte trăznăi erau pregătite din 1966 şi până acum. Este călătoria mea. Toate aventurile pe care le-am avut cu muzică şi turnee, lansări de albume, proiecte neterminate sau orice altceva, le-am adunat pe toate, le-am catalogat şi le-am pus în ordine. Am schimbat complet setup-ul.

Arhiva este mult mai bogată decât credem, ea incluzând atât muzică nelansată, o scrisoare de la mama artistului care îi recomanda să se apuce de contabilitate şi alte obiecte de colecţie inedite. Solistul a inclus şi corespondenţa de la şeful Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Spre exemplu a păstrat un fax care spunea că toboşarul John Bohnam a câştigat un premiu prestigios acordat de revista Playboy. Trebuie spus că moartea lui John a fost considerată factorul care a dus la dizolvarea trupei Led Zeppelin.

Plant urmează exemplul unor figuri marcante din literatură, precum Mark Twain şi Jan Morris, care au lăsat la rândul lor opere bogate pentru lansare postumă. Ne amintim şi de cazurile controversate ale lui Michael Jackson şi Prince, care au lăsat în urmă o sumedenie de melodii, dintre care foarte puţine au văzut lumina zilei şi moştenitorii lor ezită să le lanseze.

În 2020 am aflat detalii despre colecţia de piese nelansate a lui Plant, "Digging Deep: Subterannea", care avea să sosească sub formă de 2 CD-uri pe 2 octombrie 2020. A inclus un total de 30 de piese şi materialul serveşte drept compamion pentru seria de podcasturi "Digging Deep". Ultimul album solo de studio lansat de Robert Plant a fost "Carry Fire" în 2017, de pe care am ascultat single-urile "Bluebirds Over the Mountain" şi "Bones of Saints".