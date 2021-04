După albumul lansat de Lana Del Rey în martie 2021 aflasem că ni se pregăteşte încă un LP. Se pare că acesta va sosi mai rapid decât ne aşteptam, urmând a debuta în iulie 2021. Se numeşte "Blue Banisters" şi recapitulăm tot ce ştim despre disc în articol.

La câteva zile după debutul lui "Chemtrails Over the Country Club", Lana Del Rey anunţa un nou LP numit "Rock Candy Sweet". Acum se pare că numele s-a schimbat în "Blue Banisters", iar debutul are loc fix de Ziua Independenţei Statelor Unite, pe 4 iulie. Confirmarea a venit pe contul de Instagram al artistei. Acest material duce discografiei Lanei la 8 release-uri de studio. Atunci când se numea "Rock Candy Sweet", această creaţie urma să vină pe 1 iunie, ca un protest contra articolelor scrise despre Lana, numind-o rasistă şi "promotor al abuzului domestic".

Muziciana avea un meci personal cu revista Harper's Bazaar, care a scris un articol despre Lana în care o critică pentru expunerea pozitivă oferită abuzului domestic. Pentru noul album ni s-a promis că va contesta acuzaţiile care i s-au adus prin muzică. Nu e singurul proiect pregătit de artista americană, care ar lucra şi la un album de coveruri country. Are două titluri în minte pentru acest album, dar nu şi o perioadă clară de lansare.

Cât despre albumul lansat în martie, "Chemtrails Over the Country Club" a primit recenzii favorabile de la critici, dar nu a stat prea bine în topuri. În acest moment se află pe locul 165 în topul albumelor de la Rolling Stones şi a strâns 153.400 de vânzări până acum conform Alpha Data. Pe de altă parte a fost printre cele mai bine vândute LP-uri pe vinil în 2021 în Marea Britanie. A vândut peste 17.300 de unităţi, grosul în prima săptămână de la debut. Printre single-urile lansate în ultimele luni se numără "White Dress", "Chemtrails Over the Country Club", dar şi coverul după piesa "Summertime" a lui George Gershwin.

Lana Del Rey a lansat în 2020 volumul de poezii "Violet Bent Backwards Over the Grass", care a sosit şi ca audiobook.