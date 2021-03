Lana Del Rey a lansat mult aşteptatul album "Chemtrails Over the Country Club"

Lana Del Rey a lansat în sfârşit mult aşteptatul album "Chemtrails Over the Country Club". După câteva amânări LP-ul a debutat astăzi, pe 19 martie 2020 şi este un disc liniştit, melancolic la prima ascultare, dar cu câteva secvenţe tumultoase şi psihedelice. Avem detalii despre noul LP în articol, unde găsiţi şi câteva piese de pe disc.

"Chemtrails Over the Country Club" este succesorul lui "Norman F*cking Rockwell" din 2019 şi a sosit prin casele de discuri Interscope/Polydor. A fost produs de către colaboratorul de încredere al Lanei, Jack Antonoff, alături de Rick Nowels şi Nikki Lane. Până acum am putut asculta de pe album piesa titulară, dar şi "Let Me Love You Like a Woman". LP-ul are 11 piese şi include colaborări cu Zella Day şi Weyes Blood pe un cover după Joni Mitchell. E vorba despre piesa "For Free" din 1970. Lana Del Rey descria astfel mesajul piesei care dă titlul acestui material discografic într-un interviu din 2020:

Piesa menţionează dorinţa mare de a fi normal şi atunci când îţi dai seama că ai o minte hiperactivă şi excentrică, un disc precum "Chemtrails" e ceea ce obţii.

În septembrie 2020 Lana acorda un interviu celor de la Interview Magazine în care explica inspiraţia din spatele discului:

Albumul avea un sunet Midwestern înainte să mă duc în zona Midwest din SUA. Ce e interesant despre faptul că ai o muză şi sună ridicol e faptul că eşti la mâna toanelor sale. Când cânt despre Arkansas şi eu mă întreb "de ce?". O modalitate în care aş descrie Midwest-ul, Oklahoma în special e că nu este suprasaturată şi e încă spaţiu să prinzi acel fulger alb.

Pe melodia "Breaking Up Slowly", lansată tot azi că single auzim o colaborare cu Nikki Lane, cu o contribuţie vocală. Pentru a îşi promova acest release, Lana Del Rey a apărut la emisiunea lui Jimmy Fallon, "The Tonight Show", unde a cântat "Let Me Love You Like a Woman" în decembrie 2020. În ciuda pandemiei şi a lipsei de concerte Lana a rămas ocupată, lansând în 2020 un album spoken word, "Violet Bent Backwards Over the Grass". Practic este o colecţie de poezii scrise de tânără muziciană, iar pe fundal se aude muzica lui Jack Antonoff.

Albumul a costat 1 dolar bucata şi 50% din toate veniturile au mers spre fundaţii caritabile care susţin popoarele indiene din SUA. Un lucru e sigur, "Chemtrails" o găseşte pe Lana mai liniştită, cu o voce mai şoptită şi cu extra pian în operele sale. Să fi găsit artista în sfârşit pacea după 7 albume?