Lana Del Rey - Watercolor Eyes (Soundtrack "Euphoria" / HBO Original Series)

Lana Del Rey cântă despre apăsarea unei inimi frânte în noua sa piesă, "Watercolor Eyes". Melodia a fost scrisă pentru coloana sonoră a celui de-al doilea sezon "Euphoria", ce va debuta pe HBO pe 25 februarie. La aceeași dată va fi lansată și întreaga coloană sonoră a serialului.

Creat, scris și regizat de Sam Levinson, povestea serialului "Euphoria" se desfășoară în orașul East Highland și o are în prim-plan pe adolescenta de 17 ani Rue, care trebuie să-și păstreze speranța în timp ce încearcă să găsească un echilibru între dragoste, suferință și dependența de droguri.

Din distribuția serialului "Euphoria" fac parte Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow și Sydney Sweeney. Producția a fost premiată în 2020 cu trei trofee Primetime Emmy, pentru Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial - dramă (Zendaya), Cel mai bun machiaj și Cea mai bună piesă originală ("All For Us", semnată de Labrinth).

În ciuda contextului pandemic, anul trecut, Lana Del Rey a lansat două albume: "Blue Banisters" și "Chemtrails Over The Country Club". Ambele materiale au debutat pe prima poziție în US Top Alternative Albums, clasament realizat de Billboard. De pe aceste albume au fost promovate single-uri precum "Arcadia", "Let Me Love You like a Woman" și "White Dress".