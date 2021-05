Ana-Maria Mărgean a câștigat marele premiu de la "Românii au talent" 2021 - VIDEO

Cel de-al 11 sezon "Românii au talent" a ajuns la final. Cei mai talentați concurenți s-au luptat pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro și au adus pe scenă momente remarcabile. 11 finaliști au intrat în cursa pentru trofeu, însă doar unul a ieșit învingător. Cel mai talentat român este Ana-Maria Mărgean.

Ana-Maria a declarat că locul său în marea finală de la "Românii au talent" este cea mai mare realizare de până acum. Dacă în audiții și în semifinală, Ana-Maria a venit cu o singură păpușă, în marea finală concurenta a venit cu două "prietene". Spectacolul pus în scenă a fost la cel mai înalt nivel. Concurenta a interpretat un colaj de melodii pe trei voci, dintre care două cu gura închisă.

"Mai, fata mea, poți să te apuci de orice, ești genială! Incredibil așa ceva...Ventriloaca lu' tata", a declarat Florin Călinescu.

Andra, jurata care i-a oferit concurentei Golden Buzz-ul în audiții, a spus:

"Ești revelația acestui sezon. Tu ești preferata mea din acest sezon".

Emisiunea de la PRO TV nu s-a rezumat doar la marele premiu. "Românii au talent" a mai pus în joc trei premii: concurentul de pe al doilea loc a intrat în posesia sumei de 30.000 de euro, concurentul care a ocupat al treilea loc a primit suma de 10.000 de euro, iar concurentul care a impresionat cu un număr de neuitat a obținut Premiul de Originalitate în valoare de 10.000 de euro.

Clasament "Românii au talent" 2021:

Ana-Maria Mărgean GIM Art of Robots Filip Cioc Rareș Trufea Dean Bowman Remi Martin Daria Batschi-Beleca Magitot Narcisa Ungureanu Duo Turkeev

Premiul de Originalitate:

Câștigătorul Premiului de Originalitate de anul acesta a fost grupul Act of Robots. Băieții au fost nominalizați de jurați alături de Daria Batschi-Beleca, Duo Turkeev, Maria Rădeanu. Act of Robots au câștigat acest premiu cu ajutorul voturilor telespectatorilor.

Ce momente au pregătit finaliștii "Românii au talent" 2021:

Filip Cioc

Filip a deschis marea finală de la "Românii au talent" cu o interpretare emoționantă a piesei "I look to you". Concurentul a ales să cânte și la pian, demonstrând că talentul său depășește orice limită.

Duo Turkeev

Dmytro şi Julia au oferit un moment spectaculos și plin de însemnătate. Cei doi soți au fost din nou însoțiți de fiicele lor și au spus o poveste ce oglindește contextul actual global. Mesajul apăsător a fost îmbrăcat în profesionalismul și abilitățile acrobatice ale celor doi artiști.

Narcisa Ungureanu

Emoționată și extrem de recunoscătoare că a primit wild card-ul din partea juraților, Narcisa a adus pe scenă un moment antrenant de muzică populară, amprenta talentului său.

Magitot

Concurentul a mărturisit că a fost șocat când a aflat că va fi din nou finalist la "Românii au talent", asta după ce și în 2019 s-a aflat în această ipostază. Magitot a adus din nou pe scenă glume, jocuri de cuvinte pline de amuzament, dar și pe bunica sa.

Daria Batschi-Beleca

Daria a demonstrat încă o dată magia harpei. Momentul concurentei din finala "Românii au talent" l-a cucerit din nou pe Andi Moisescu, juratul care i-a oferit Dariei butonul Golden Buzz.

"Daria merită mult mai mult decât a primit până acum", a conchis Andi.

GIM

Povestea de viață, emoțiile și experiențele dificile prin care a trecut GIM au fost puse pe versurile pieselor sale încă din etapa audițiilor. În marea finală, GIM a interpretat din nou o piesă cu un mesaj puternic ce a ajuns la sufletele juraților și telespectatorilor.

Art of Robots

Art of Robots au adus pe scena finalei de la "Românii au talent" o serie de personaje cunoscute ca Freddy Krueger, Jack Sparrow sau Neo (Matrix). Povestea spusă prin dans de cei patru concurență i-a cucerit din nou pe jurați, care nu s-au zgârcit la cuvintele de laudă.

Rareș Trufea

Virtuozitatea lui Rareș a ajuns la cote maxime în finala emisiunii de la PRO TV. Andra a declarat că își dorește să îl vadă pe Rareș pe podiumul celui de-al 11-lea sezon al show-ului de talente.

Remi Martin

Așa cum ne-a obișnuit, Remi Marin a fost la înălțime și în marea finală de la "Românii au talent". Concurentul a creat un moment plin de adrenalină pe melodia "Where is my mind" a celor de la Pixies.

Dean Bowman

În finală, Dean a interpretat piesa "We are the world", iar momentul său a fost apreciat de jurații emisiunii. Andra a lăudat abilitatea de a improviza, iar Andi a lăudat "visul românesc" care l-a făcut pe concurent să se stabilească în țara noastră.