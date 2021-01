După ce a câştigat premiul Oscar pentru "Joker", următorul mare proiect al lui Joaquin Phoenix este un film despre viaţa lui Napoleon. Producţia se numeşte "Kitbag" şi este realizată şi finanţată de către Apple Studios. Ridley Scott este regizor şi aflaţi tot ce ştim despre peliculă în articol.

Joaquin Phoenix îl va înfăţişa pe împăratul francez Napoleon Bonaparte în pelicula "Kitbag", regizată de către Ridley Scott. Regizorul se reuneşte cu actorul de Oscar după 20 de ani de la prima lor colaborare, în "Gladiatorul". Acea prestaţie i-a adus de altfel lui Joaquin prima nominalizare la Oscar. A doua a venit pentru "Walk the Line", în care a jucat un Johnny Cash excelent şi actorul a mai primit una şi pentru "The Master", film despre fondatorul Scientologiei.

Premiul a venit în sfârşit pentru "Joker" din 2019, cu un rol magistral jucat, dar chinuitor pentru Phoenix. Cât despre noua producţie, Apple Studios a preluat proiectul, iar povestea va fi spusă din punctul de vedere al lui Josephine, soţia lui Napoleon Bonaparte. Vom vedea ascensiunea sa, de la simplu soldat la împărat şi cuceririle făcute. Relaţia sa adictivă şi volatilă cu soţia va avea un loc important pe ecran. Încă nu e clar dacă Napoleon cel tânăr va fi înfăţişat de Joaquin întinerit cu CGI sau de alţi actori.

Finalul de film va fi probabil glorios, prezentând perioada de "nebunie" a lui Napoleon şi izolarea pe insula Sfânta Elena. Scenariul este scris de David Scarpa, care a lucrat cu Ridley Scott la "All the Money In the World". Scott vine după un succes în colaborarea cu HBO, prin serialul SF "Raised by Wolves". Cât despre Napoleon, el a fost prezentat în pelicule ca "Desiree" şi "Waterloo", unde nume ca Marlon Brando şi Rod Steiger au preluat "bastonul de mareşal".

Stanley Kubrick a încercat multă vreme să realizeze un proiect propriu despre faimosul general.

Apple Studios e în plină frenezie a achizitilor, după ce a preluat filmul "Emancipation" cu Will Smith, regizat de Antoine Fuqua, dar şi "Killers of the Flower Moon", regizat de Martin Scorsese. În el joacă Leonardo DiCaprio şi Robert de Niro. Tom Hanks apare în filmul de război "Greyhound", tot o producţie Apple.