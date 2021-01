Foo Fighters a lansat "Waiting On A War", un nou single de pe cel de-al 10-lea album - AUDIO

Foo Fighters le menține interesul aprins fanilor cu o serie de lansări de pe viitorul album, "Medicine At Midnight". Cea mai nouă piesă împărtășită de trupa americană se numește "Waiting On A War" și o găsești disponibilă în articol.

Noua melodie este extrasă de pe albumul "Medicine At Midnight", ce va fi lansat pe 5 februarie. Discul a fost deja prefațat de piesele "No Son of Mine" și "Shame Shame". "Medicine At Midnight" este un material de 9 piese, are 37 de minute şi a fost produs de Foo Fighters şi Greg Kurstin.

În ceea ce privește piesa "Waiting On A War", aceasta este inspirată de o conversație pe care Dave Grohl a avut-o cu fiica sa, Harper:

"În copilărie, crescând în suburbiile din Washington, mi-era mereu frică de război. Am avut coșmaruri cu rachete pe cer și soldați în curtea mea, cel mai probabil provocate de tensiunea politică de la începutul anilor 1980 și de proximitatea de Capitoliul țării. Tinerețea mea s-a petrecut sub umbra unui viitor fără speranță. Toamna trecută, în timp ce o conduceam pe fiica mea la școală, s-a întors spre mine și m-a întrebat: <<Tati, va fi un război?>>. Mi s-a înmuiat inima când mi-am dat seama că trăia aceeași perioadă întunecată pe care am traversat-o și eu acum 40 de ani. Am scris <<Wainting On A War>> în acea zi".

Tracklist "Medicine at Midnight":

Making A Fire Shame Shame Cloudspotter Waiting On A War Medicine At Midnight No Son Of Mine Holding Poison Chasing Birds Love Dies Young

AUDIO: Foo Fighters - Waiting On A War