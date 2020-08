Bon Jovi a lansat videoclipul oficial al piesei "Do What you Can", unul dintre puţinele clipuri filmate în plină pandemie. Odată cu acest release artistul vrea să trasmita mesajul că oraşul New York nu a murit, aşa cum se tot vehiculează în presă. Urmăreşte noul clip în articol.

Piesa "Do What You Can" a fost lansată la finalul lunii iulie, alături de un videoclip cu versuri. Pe acest single se resimt influenţe de muzică country şi totul sună foarte american, prefaţând un sound nou pentru viitorul album. Bon Jovi va lansa LP-ul "Bon Jovi 2020" în această toamnă. Muzicianul a mai lansat şi "American Reckoning", piesă compusă după moartea lui George Floyd din cauza brutalităţii poliţiei şi dedicată mişcărilor de stradă anti rasism. De această dată avem o piesă şi un clip cu mesaj pozitiv. Bon Jovi şi-a propus să demonstreze că New York şi Manhattan nu sunt "moarte" aşa cum tot scrie presa în ultima vreme. Şi Jerry Seinfeld a luat atitudine recent şi a realizat un clip similar. În cazul rockerului glam, vedem un videoclip dedicat celor care continuă să muncească zilnic şi celor care îşi continuă viaţa cu masca pe faţă, cu mănuşi şi cu optimism din plin. Îl vedem şi pe solist ajutând persoane nevoiaşe, dar şi copii care comunică cu bunicii prin ferestre de sticlă, pentru a nu îi contamina. Muzicianul se plimbă pe străzile părăsite ale oraşului, între oameni care dezinfectează bănci în parc şi neyorkezi care joacă tenis la perete. Apar şi momente speciale din vieţile oamenilor: o ceremonie de absolvire, o nuntă şi oameni care se unesc pentru a ridica un spital de campanie. În calea lui Jon Bon Jovi apar ambulanţe, iar artistul îşi păstrează optimismul şi transmite mesaje precum "iubeşte-ţi vecinul" şi "iubeşte-ţi prietenii" şi "iubeşte-ţi familia". Noul album Bon Jovi va sosi pe 2 octombrie şi poate fi precomandat online. Luna trecută s-a împlinit un an de la reprezentaţia Bon Jovi de la Bucureşti, una care a adus împreună 50.000 de oameni în Piaţa Constituţiei, la 8 ani distanţă de la ultima reprezentaţie a grupului la noi.