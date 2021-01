Billie Eilish lansează un album cu fotografii din copilărie și adolosecență

Billie Eilish le oferă fanilor oportunitatea de a intra și mai mult în intimitatea vieții sale. Cu un documentar așteptat să apară în februarie, Billie lansează și o carte cu fotografii din arhiva familiei și a concertelor sale.

Chiar dacă nu o vor putea vedea pe scenă foarte curând, fanii lui Billie Eilish se vor putea delecta cu o serie de poze inedite cu artista.

"Am făcut un album foto despre viața mea, din copilărie până în prezent, și am înregistrat și un audiobook, în care prezint povestea unora dintre fotografii. Apare pe 11/5, o puteți precomanda", a anunțat Billie.

Potrivit comunicatului de presă publicat de ABC News, albumul va cuprinde poze cu Billie înainte și după ce a devenit cunoscută, foarte multe dintre aceste fotografii fiind împărtășite publicului pentru prima oară.

"Am petrecut multe ore, pe parcursul mai multor luni, scormonind prin albumele familiei și arhive, alegând personal toate pozele din acest album. Sper să vă placă la fel de mult pe cât îmi place mie", a menționat Billie.

Billie Eilish anunță lansarea albumului foto

În luna decembrie, documentarul de pe Apple TV "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry" a primit un trailer cuprinzător. Documentarul ce spune povestea emoționantă a lui Billie Eilish va fi lansat pe 26 februarie atât pe Apple TV+, cât și în cinematografe. Filmul este produs de Apple Original Films, în asociere cu Interscope Films, Darkroom, This Machine și Lighthouse Management & Media. Regia este semnată de R.J. Cutler, care este cunoscut pentru "The September Issue", "The War Room" și "A Perfect Candidate".

În urmă cu un an, Billie Eilish participa pentru prima oară la o gală Grammy, fiind marea câștigătoare a serii. Tânăra artistă a câștigat în 5 din cele 6 categorii în care fusese nominalizată. Albumul anului, Piesa anului, Cel mai bun Artist Nou, Înregistrarea anului și Cel mai bun album vocal pop, toate au ajuns la Billie și la fratele ei, Finneas.

Cel mai recent single al artistei se numește "Therefore I am" și a fost lansat împreună cu un videoclip regizat chiar de artistă.