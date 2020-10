Urmărește-o pe Billie Eilish interpretând "No Time to Die" la Jimmy Fallon - VIDEO

Ziua Internațională James Bond a fost sărbătorită așa cum se cuvine, cu un live excepțional oferit de Finneas și Billie Eilish. Cei doi au fost invitați în emisiunea lui Jimmy Fallon pentru a interpreta piesa "No Time to Die", single ce beneficiază de curând și de un videoclip.

Cu prilejul acestei apariții de la distanță, Billie și Finneas i-au povestit lui Jimmy și cum a luat naștere noul soundtrack Bond.

" A fost o experiență nebunească, suprarealistă . Nu-mi amintesc momentul exact când am început să lucrăm la piesă, dar știu că vreme de mulți ani ne-am dorit să scriem o piesă Bond. Nu ne gândeam neapărat că am putea face asta, ci era mai mult o fantezie. O fantezie completă. Ne gândeam: <<Cât de cool ar fi să facem asta?>>. Cred că vara trecută a devenit un subiect real de discuție și nu doar o fantezie și ni s-a părut că e ceva nebunesc. Da, au fost câteva luni în care pur și simplu nu ne venea să credem", a mărturisit Billie.

Jimmy a fost curios să afle și dacă ideea piesei s-a concretizat imediat, sau a fost mai curând un proces creativ elaborat și de lungă durată.

"Am avut grijă întâi să avem o linie melodică clară, înainte de a încerca să scriem versuri, dar înainte de a compune orice, amândoi am considerat că e important să avem titlul filmului în textul piesei, iar titlul melodiei să coincidă cu cel al filmului. Altfel nu ar fi fost satisfăcător. În primele zile ne-am blocat puțin, pentru că era multă presiune, e o piesă Bond până la urmă. Deci am fost destul de paralizați o perioadă, până într-o zi, când Finneas a început să cânte ceva la pian și amândoi am reacționat: <<Uuu>>."