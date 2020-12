Documentarul "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry" a primit un trailer - VIDEO

Documentarul de pe Apple TV "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry" este promovat cu un trailer cuprinzător, din care aflăm detalii despre viața intimă a artistei. Filmul va avea premiera în 2021, pe 26 februarie.

"The World’s A Little Blurry", documentarul ce spune povestea emoționantă a lui Billie Eilish, va fi lansat în curând atât pe Apple TV+, cât și în cinematografe. Premiera va avea loc pe 26 februarie, până atunci, fanii având ocazia de a vedea câteva secvențe din film, în cadrul primului trailer recent lansat.

În acest video promoțional o vedem pe Billie Eilish bucurându-se că a luat permisul de conducere, dar și într-o discuție intimă cu fanii săi, în cadrul unui concert: "Sunteți ok cu toții? Voi trebuie să fiți bine, pentru că voi sunteți motivul pentru care eu sunt bine". Billie ne prezintă și dormitorul părinților ei, în care doarme atunci când se sperie de monștrii din camera sa. Spre încântarea publicului, o vedem și pe micuța Billie, la vârsta de probabil 3 sau 4 ani, alături de fratele ei, Finneas, ce seamănă în apariția de final cu Macaulay Culkin.

VIDEO TRAILER: "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry"

"Billie Eilish: The World’s A Little Blurry" este produs de Apple Original Films, în asociere cu Interscope Films, Darkroom, This Machine și Lighthouse Management & Media. Regia este semnată de R.J. Cutler, care este cunoscut pentru "The September Issue", "The War Room" și "A Perfect Candidate".

La începutul acestui an, Billie Eilish a participat pentru prima oară la o gală Grammy, fiind marea câștigătoare a serii. Tânăra artistă a câștigat în 5 din cele 6 categorii în care fusese nominalizată. Albumul anului, Piesa anului, Cel mai bun Artist Nou, Înregistrarea anului și Cel mai bun album vocal pop, toate au ajuns la Billie și la fratele ei, Finneas.

Tot anul acesata, Billie a lansat și piesa "No Time To Die", de pe coloana sonoră a noului film James Bond. Piesa a urcat pe prima poziție în topul single-urilor din UK.

Cel mai recent single al ei se numește "Therefore I am" și a fost lansat împreună cu un videoclip regizat chiar de artistă.