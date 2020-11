"Therefore I Am" a debutat ca single şi a primit un videoclip oficial pe 12 noiembrie. Clipul regizat de Billie Eilish ne-o arată pe tânăra cu haine baggy distrându-se de una singură într-un uriaş mall părăsit. Aleargă pe culoare, trece pe lângă vitrine pline şi alternează unghiuri de filmare, cu un cameraman tare priceput. Muziciana dansează, face piruete, fură covrigi şi gogoşi de la restaurantele din mall şi ne tot cântă "I'm not your friend".

Piesa este una cu instrumental minimalist şi voce şoptită, aşa cum au fost mai toate hiturile tinerei artiste. Zâmbetul cuceritor este însoţit de o orgie culinară, în care Billie combină gogoşi, covrigi, cartofi prăjiţi şi suc. Visul se spulberă atunci când protagonista e prinsă de paznicii din mall. Acest track este primul de la "My Future", lansat de Billie în luna iulie. Ultimul an a fost foarte ocupat pentru artistă, care a lansat în 2019 albumul de debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Apoi, la doar 18 ani Billie avea să primească gig-ul vieţii sale: compoziţia piesei principale din noul film James Bond "No Time to Die". Tot în ultimul an a lansat şi single-ul "Everything I Wanted", un tribut adus fratelui său, Finneas, cel care i-a şlefuit cariera şi alături de care şi-a compus marile hituri. Acelaşi Finneas l-a atacat pe Donald Trump pe o piesă solo recent lansată, "Where The Poison Is". Iconul feminin al adolescenţilor a luat poziţie în ultima vreme cu privire la modul în care este percepută şi cu criticile aduse tinerelor femei în social media.

Fix când sosea "Therefore I Am" am aflat că mega hitul "Bad Guy" a atins un miliard de vizualizări pe YouTube, încununând o carieră care pare a data de un deceniu, dar are doar câţiva ani. Fanii vor putea cânta alături de Billie în cadrul concertului iHeartRadio Jingle Ball pe 10 decembrie 2020. În februarie 2021 fanii senzaţiei pop vor putea viziona un documentar despre viaţa şi cariera sa, intitulat "Billie Eilish: The World's a Little Blurry".