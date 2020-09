Jean-Claude Van Damme dansează într-un videoclip muzical nou - VIDEO

Atunci când Internetul nu este doborât de Bella Thorne sau Kanye West, regele viralelor este Jean-Claude Van Damme. Starul filmelor de acţiune din anii '80 şi '90 s-a viralizat în ultima săptămână, după ce a fost protagonistul videoclipului "ULTRAREVE" al trupei de muzică electronică AaRON. Mişcările de dans ale lui Van Damme au cucerit Internetul şi le puteţi vedea în articol.

Actorul în vârstă de 59 de ani apare în videoclipul regizat chiar de fiica sa, Bianca Van Damme. Mişcările sale de dans amintesc de sketch-urile pe care le-a tot postat pe canalul propriu de YouTube în perioada izolării. Acest clip pare a fi fost un proiect de familie, de vreme ce fiul Kris Van Damme s-a aflat în spatele camerei. Starul filmelor de acţiune vehiculate pe casete VHS în mileniul trecut apare dansând într-o parcare părăsită, în deşert, dar şi la malul mării.

Chiar dacă se apropie de 60 de ani, actorul rămâne zvelt, suplu şi are toate mişcările la el. Anumite unduiri de corp amintesc de artele marţiale etalate în filme precum "Kickboxer" sau "Sport Sângeros". Spre final Jean-Claude Van Damme pare mai degrabă a dirija o orchestră nevăzută decât să facă un dans convenţional de house sau trance.

AaRON este un acronim al trupei franceze Artificial Animals Riding on Neverland. Grupul este compus din francezii Simon Buret şi Olivier Coursier, care abordează genuri muzicale precum pop, rock, electro şi house. Proiectul muzical debuta în 2007 şi a fost foarte apreciat în Franţa şi ulterior în toată Europa. "Ultrareve" este cel mai nou single de pe viitorul album "Anatomy of Light", care va sosi pe 18 septembrie. Include 12 piese noi şi sunt şanse să îl mai vedem pe JCVD şi în alte clipuri ale lor.

Cumva acest duo francez are lipici la celebrităţi, recrutându-l în 2015 pe John Malkovich pentru un alt clip, "Blouson Noir". Iniţial starul de acţiune belgian a discutat cu AaRON pentru a îi compune coloana sonoră a unui film la care lucra. Ulterior a apărut oportunitatea unui clip, în care "Soldatul Universal" să ne arate ce ştie pe ringul de dans.

Ultimul album al trupei AaRON a fost "We Cut the Night" din 2015, iar grupul are la activ şi coloane sonore pentru 2 filme franţuzeşti, "Je vais bien, ne t'en fais pas" şi "Les yeux fermes".