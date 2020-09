Un program special despre sănătatea mintală va fi lansat în onoarea lui Avicii

Compania de radiodifuziune Sirius MX împreună cu fundația Tim Bergling, creată de familia DJ-ului suedez, au anunțat un program special despre importanța sănătății mintale. Acesta va fi lansat pe 8 septembrie, ziua de naștere a lui Avicii. Găsești în articol mai multe detalii despre această inițiativă.

Intitulat "BPM Presents: Avicii Birthday Tribute for Mental Health Awareness", programul va fi disponibil pe Sirius XM. Lansarea acestuia se suprapune și cu Săptămâna Națională de Prevenire a Suicidului (6-12 septembrie), o campanie anuală pentru informarea și implicarea profesioniștilor din domeniul sănătății, dar și a publicului larg despre prevenirea sinuciderii.

"BPM Presents: Avicii Birthday Tribute for Mental Health Awareness" se dorește a fi un program complet, incluzând și un set al DJ-ului care nu a fost difuzat anterior. Pentru prima dată, acesta va fi transmis exclusiv ascultătorilor SiriusXM, împreună cu interviuri de la Concertul Tribut Avicii din Stockholm, din 2019. Mai mult, Klas Bergling, tatăl lui Tim, va acorda un interviu exclusiv pentru a discuta despre viața și muzica fiului său și despre misiunea Fundației, care este de a preveni sinuciderea și de a înlătura stigmatul legat de problemele mintale.

Ascultătorii pot auzi noul program începând de marți, 8 septembrie de la 19:00 (ora României) până duminică, 13 septembrie la ora 04:00 pe radiourile SiriusXM și pe aplicația SiriusXM.

Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a murit 20 aprilie 2018, din cauza unei presupuse sinucideri. La acea vreme, familia sa a dezvăluit faptul că DJ-ul era încărcat de stres, îndoieli și neliniști înainte de a muri.

Cariera sa a început în 2007, după ce a colaborat cu mulți producători și DJ cunoscuți, precum John Dahlback și David Guetta. Avicii a cunoscut pentru prima dată succesul internațional la doar 22 de ani, când single-ul “Levels” (2011) s-a aflat pe primele poziții în topuri din peste 50 de țări. Au urmat hiturile “Wake Me Up!“, “Hey Brother” și “Addicted to You“. Artistul a concertat prima oară în România în 2015, în cadrul Untold Festival.