Albumul nou al lui Marilyn Manson soseşte pe 11 septembrie, iar artistul a oferit noi detalii despre "We Are Chaos"

Cu aproximativ o săptămână înainte de lansarea următorului album al lui Marilyn Manson, artistul a simţit nevoia să explice conceptul din spatele lui "We Are Chaos". LP-ul vine pe 11 septembrie şi aflăm că va avea două faţete, conform unui interviu acordat de shock rocker celor de la Revolver.

Marilyn Manson a colaborat din nou cu producătorul Shooter Jennings, care a injectat o doză serioasă de country a la Johnny Cash în opera sa. În ciuda numelui "We Are Chaos", această creaţie a fost gata înainte de pandemie, deci nu are legătură cu situaţia actuală a lumii. Piesa titulară de pe album, "We Are Chaos" a fost deja lansată ca single la finalul lunii iulie. Revenind la interviul cu Revolver, Manson a preferat să păstreze secretul despre tema acestui disc, mulţumindu-se să spună că începe cu o "proză de intro".

Include 10 piese, fiind un LP tradiţional, unul cu Side A şi Side B. Se pare ca ascultătorii vor resimţi trecerea de la partea A la B. De fapt avem 3 acte în această creaţie artistică, iar muzicianul face o paralelă cu piesele de teatru sau filmele: intro, lumină, întuneric. Ce e sigur e că Shooter şi Marilyn au pus pe album exact ce au dorit şi nu au rămas piese pe dinafară şi nici nu există track-uri de umplutură.

Legat de schimbarea de imagine a artistului şi de sound odată cu fiecare album nou, Manson îşi explică stilul cameleonic printr-o comparaţie cu o tarantulă. Păianjenul îşi leapădă exoscheletul şi îi creşte unul mai puternic, ca o renaştere şi o purificare. Cine a urmărit evoluţia artistului ştie probabil că Brian Warner (numele său real) este şi un pictor destul de apreciat. El a pictat coperta noului album şi a făcut asta în genunchi. A sfârşit prin a fi acoperit cu vopsea neagră, iar de aici a venit inspiraţia pentru a doua parte a albumului, "Infinite Darkness".

Aşa se numeşte de altfel şi pictura respectivă. Manson a explicat şi cum a fost forţat să fie mai creativ şi să gândească diferit de faptul că s-a mutat din locuinţa sa. Pe durata înregistrării lui "We Are Chaos", casa artistului era renovată şi a trebuti să se multe la altcineva. Astfel a ieşit din zona de confort, lucrând pe baza unui caiet dus în studioul lui Shooter Jennings.

Întregul interviu Revolver cu Marilyn Manson se găseşte aici. Aflaţi şi detalii despre modul în care Elton John l-a făcut să lăcrimeze pe shock rocker prima oară când s-a întâlnit cu acesta.