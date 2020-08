Beck colaborează cu NASA pentru un album vizual "Hyperspace" - VIDEO

Beck nu e străin de proiecte inedite, dar de această dată îşi surprinde fanii printr-o colaborare cu... NASA. Câştigător a 7 premii Grammy, artistul va transforma albumul din 2019 "Hyperspace" într-un material vizual cosmic, în colaborare cu NASA Jet Propulsion Laboratory. Prima piesă transformată astfel este "Everlasting Nothing", cu un clip pe care îl vedeţi în articol.

"Everlasting Nothing" este o piesă lansată în noiembrie 2019, o colaborare a lui Beck cu Pharrell. Este ultimul track de pe albumul "Hyperspace", iar pe această melodie Beck cântă la chitară, voce şi pian, în vreme ce Pharrell se ocupă de tobe şi sintetizator. Rezultatul este o piesă melancolică folk-pop, care te face să meditezi. Acum Beck şi NASA vor să ne prezinte întreg albumul "Hyperspace" din 2019 ilustrat cu imagini cosmice.

Laboratorul Jet Propulsion din California furnizează aceste imagini. Este acelaşi segment NASA care a construit Mars Perseverance Rover şi realizează misiuni robotice în spaţiu şi în orbita Pământului. Regizat de OSK Studio, clipul a folosit inteligenţa artificială pentru a combina computer vision, machine learning şi Generative Adversarial Neural Networks (GAN), pentru a crea "hyper spaţii" din imagini, video şi date din arhivele NASA.

Fiecare piesă de pe albumul "Hyperspace" al lui Beck va prelua imagini din anumite misiuni. "Saw Lightning" va fi împreunat cu un vizual de pe Viking 1 Orbiter, Mars Reconnaissance Orbiter şi de pe Curiosity Rover. Single-ul "Chemical" a preluat imagini spectaculoase din misiunea Cassini-Huygens spre Saturn. Beck a declarat că fiecare melodie şi vizualul aferent reprezintă o modalitate de a evada din realitatea actuală. Printre imaginile pe care le puteţi vedea în clipuri se numără cele de pe Marte, găuri negre, stele ale Galaxiei şi multe altele. Inclusiv fotografii realizate cu telescopul Hubble sunt incluse.

Fanii pot lua parte la "Hyperspace AI Expeirence" prin canalul oficial de YouTube al lui Beck sau prin acest site dedicat. Cu ocazia colaborării, artistul va relansa albumul "Hyperspace" sub forma unui material deluxe şi a unui vinil ediţie limitată. Pe el se află şi două piese nelansate până acum, "Dark Places (Soundscape)" şi "I Am the Cosmos (42420)". Vor apărea şi noi remixuri pentru "Star", "Hyperspace", "See Through" şi "Die Waiting".