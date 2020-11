Gorillaz a cucerit Internetul cu noul său videoclip, "The Valley of the Pagans". Ce are special clipul? Acţiunea pare a se desfăşura în jocul Grand Theft Auto, atât de iubit de fani, mai ales în versiunea GTA V. Piesa în sine este o colaborare funky cu Beck şi o puteţi asculta în articol, acolo unde vedeţi şi clipul.

Gorillaz a lansat pe 5 noiembrie piesa şi clipul "The Valey of the Pagans", colaborare cu Beck. Vizualul este unul inspirat de jocurile din seria Grand Theft Auto, iar gurile rele spun că ar fi folosit chiar secvenţe din GTA V. Jocul a primit numeroase meme în ultima vreme, legate de faptul că a apărut de 3 ori pe 3 generaţii de console: PS3, PS4, PS5, în vreme ce Rockstar nu dă semne de realizare a unui GTA VI. Revenind totuşi la muzică, Beck apare cu ochelari de soare, pe telefonul din colţul din dreapta jos al imaginii. Asta în vreme ce personajele animate din Gorillaz conduc la întâmplare, în neştire într-o metropolă americană. Se lasă şi cu urmăriri cu poliţia, drifturi nebune şi cursa continuă şi noaptea. Acest single este extras de pe albumul "Song Machine, Season One: Strange Timez". Veselia şi energia acestui track amintesc de "Devil's Haircut" şi "Feel Good Inc". Cât despre clip, el este partea a opta dintr-o serie de materiale video ale formaţiei lansate pe parcursul acestui an. 2-D, Russel, Murdoc Niccas şi Noodle au ajuns în noul clip în "Vinewood", iar Noodle se află la volan, conducând fără pic de teamă. 2D stă în apel video cu Beck pe toată durata cursei nebune. Noul album Gorillaz include 17 piese, printre care o sumedenie de colaborări, cu nume precum Elton John, St. Vincent, Goldlink, 6LACK, Robert Smith şi Unknown Mortal Orchestra. Între timp trupa a lansat şi un post de radio dedicat prin Apple Music, Song Machine Radio. Damon Albarn, creierul din spatele Gorillaz a promis şi alte proiecte în desfăşurare. Printre ele se numără o colaborare cu mega trupa indie Tame Impala, dar şi un film de lung metraj cu îndrăgitele personaje din trupă. Noul single a fost interpretat pentru prima oară live în cadrul concertului virtual al trupei din jocul Animal Crossing. Pe 12 şi 13 decembrie trupa are încă un concert, de această dată un set live numit "Song Machine Live".