Beck lansează albumul "Hyperspace". Ascultă primul single - AUDIO

Beck anunță lansarea unui nou album de studio, cel de-al 14-lea din carieră. Discul se numește "Hyperspace", iar primul single dezvăluit de pe LP este "Saw Lightning", o melodie compusă de artist împreună cu Pharrell Williams.

La doar doi ani de la apariția albumului "Colors",premiat cu Grammy în categoriile Best Alternative Music Album și Best Engineered Album, Non-Classical, Beck revine cu un nou material de studio. Cel de-al 14-lea LP al cameleonicului artist se numește "Hyperspace" și este prefațat de single-ul "Saw Lightning".

Cu această nouă piesă, sound-ul modern de pe albumul anterior este dus la următorul nivel. Melodia este zgomotoasă și incisivă, percuția electronică și chitara lui Beck personalizând-o și scoțând-o din orice șablon. Single-ul a fost compus și produs de artist împreună cu Pharrell Williams, care își aduce contribuția și pe partea de tobe, clape și backing vocals.

"Saw Lightning" este soundtrack-ul unui nou spot publicitar din ultima campanie de promovare a căștilor Beats by Dr. Dre’s Powerbeats Pro. Reclama este regizată de reputatul Hiro Murai, care a colaborat recent cu Donald Glover pentru emblematicul videoclip "This Is America".

Albumul "Hyperspace" nu are încă o dată de lansare, dar cel mai probabil va apărea pe piață anul acesta, înaintea turneului său din vară.

Primul concert este programat să aibă loc pe 11 iulie, la Sunlight Supply Amphitheater din Washington, turneul urmând să se extindă până pe 30 august. Beck va fi însoțit în turneu de Cage The Elephant și Spoon.

Bek David Campbell, aka Beck, a devenit cunoscut la începutul anilor 1990. Cu un stil aparte, ce nu ține cont de genuri muzicale, acesta a încorporat în muzica sa influențe din folk, funk, soul, hip hop, muzică electronică, rock alternativ, country și psychedelia. Criticii l-au inclus în lista celor mai excentrici muzicieni din rock-ul alternativ al anilor 1990 și 2000.

Cele mai cunoscute melodii din repreetoriul său sunt: "Loser", "Where It's At", "Devils Haircut", "The New Pollution", "The Golden Age".