Materialul video ce însoțește această variantă a piesei "Saw Lightning" este la fel de simplu, aproape monocrom și construiește portretul ideal al artistului Beck – un om, o voce, o cameră și nimic mai mult. Regizat de către Giovanni Ribisi și editat de către Nick Roney, videoclipul "Saw Lightning (Freestyle)" reprezintă o abordare unică, ce contrastează puternic cu prima variantă a materialului lansat de Beck, integrată pe următorul său album, "Hyperspace". LP-ul nu are încă o dată de lansare, dar cel mai probabil va apărea pe piață anul acesta.

Beck își va petrece restul verii concertând împreună cu trupa Cage The Elephant în cadrul turneului "Night Running". Acesta va cuprinde concerte în Las Vegas, Chicago și New York.

Bek David Campbell, aka Beck, a devenit cunoscut la începutul anilor 1990. Cu un stil aparte, ce nu ține cont de genuri muzicale, acesta a încorporat în muzica sa influențe din folk, funk, soul, hip hop, muzică electronică, rock alternativ, country și psychedelia. Criticii l-au inclus în lista celor mai excentrici muzicieni din rock-ul alternativ al anilor 1990 și 2000.

Cele mai cunoscute melodii din repreetoriul său sunt: "Loser", "Where It's At", "Devils Haircut", "The New Pollution", "The Golden Age".