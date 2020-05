Corey Taylor de la Slipknot şi-a finalizat primul album solo în carantină

Corey Taylor, poate cel mai vocal artist rock, citat des de publicaţiile de profil a intrat într-o nouă etapă a carierei sale muzicale. Artistul şi-a finalizat primul album solo, profitând de perioada carantinei şi izolării. Avem detalii despre LP în articol.

Corey Taylor este un om ocupat, între rolul de solist al trupei Slipknot şi cel de solist la Stone Sour. Artistul a ţinut deja reprezentaţii solo, precum cele din Londra de acum 3 ani, când Corey a cântat coveruri după The Cure, Kiss, Misfits şi R.E.M. Nu s-a ferit şi de interpretări de melodii Slipknot, dar şi momente amuzante cu melodii din "Sponge Bob" sau celebra sa piesă de Crăciun, "[email protected]$". Corey şi-a exprimat de mult dorinţa de a aborda şi alte genuri muzicale decât cele care l-au consacrat, pe un album solo.

Reprezentaţiile sale au fost acustice, pline de emoţie, iar muzicianul cochetează şi cu jazz-ul, cu muzica country şi chiar cu glam-ul, fiind prieten cu cei de la Steel Panther. Dezvăluirea cu privire la noul album a venit în cadrul unui podcast al lui Lzzy Hale de la Halestorm ("Raise Your Horns"). Acolo Taylor a menţionat că are 25 de piese înregistrate, acelaşi număr pe care îl pomenise solistul şi în noiembrie, doar că acum track-urile sunt finalizate.

Unele piese au fost compuse de-a lungul anilor, dar nu se potriveau cu nici una dintre trupele artistului. Pentru proiectul solo vocalistul a colaborat cu Christian Martucci de la Stone Sour, cu chitaristul Zach Throne de la trupa sa live Corey Taylor and Friends, dar şi cu basistul Jason Christopher şi toboşarul Dustin Schoenhofer. Înregistrarea a durat 2 săptămâni şi jumătate, iar Corey şi-a descris albumul ca "dope" ("mişto").

Artistul cu mască schimbătoare vine după un an 2019 în care Slipknot a lansat albumul "We Are Not Your Kind", primit excelent de fani şi public. Trupa ar fi trebuit să cânte la final de iulie 2020 în România, dar şi-a anulat reprezentaţia şi turneul european în întregime din cauza restricţiilor provocate de pandemie. Pe Corey l-am văzut în România totuşi cu Stone Sour în 2018 şi 2010.

Corey Taylor este cunoscut şi ca scriitor, având la activ 4 cărţi publicate: