Eminem a intrat în Cartea Recordurilor cu piesa "Godzilla" recitând 229 de cuvinte în 30 secunde

Albumul surpriză lansat de Eminem la mijloc de ianuarie a stârnit deja controverse, dar şi un record în lumea muzicală. Single-ul "Godzilla" a reprezentat un nou record de flow pentru rapperul de 47 de ani, care a ajuns la 229 de cuvinte în 30 de secunde. Ascultă piesa şi urmăreşte videoclipul în articol.

"Godzilla" este un single de pe noul album "Music To Be Murdered By" şi reprezintă o colaborare dintre Eminem şi rapperul Juice WRLD. Acesta a încetat din viaţă în decembrie 2019, din cauza unei crize de epilepsie. Eminem este cunoscut pentru modul în care "mitraliază" versurile sale, stabilind deja recorduri precum cel din piesa "Majesty". Pe acel track a pronunţat 123 de silabe în 12 secunde, adică 10.3 silabe pe secundă. În noul single ajunge la 11.3 silabe pe secundă şi 7.6 cuvinte pe secundă.

În plus, Slim Shady avea deja un record omologat de Cartea Recordurilor pentru "Rap God", tot pentru viteza flow-ului său. Acolo a ajuns la 9.6 silabe pe secundă. Em şi Juice aşteaptă acum ca şi noul single să fie analizat şi omologat de Guiness World Records, un omagiu pentru rapperul trecut în nefiinţă, care are ocazia să scrie istorie postum. "Music to be Murdered By" include colaborări surpriză cu Ed Sheeran, Q-Tip, Anderson .Paak şi mulţi alţii.

Imediat cum a fost lansat pe 17 ianuarie, a apărut şi o controversă legată de aluziile făcute de rapper la atacul cu bombe din Manchester din 2017, în timpul unui concert Ariana Grande. Încă un track care a stârnit furia fanilor se numeşte "Darkness" şi prezintă perspectiva atacatorului care a realizat masacrul din Las Vegas în 2017 la Harvest Music Festival. Videoclipul său e filmat din perspectiva aceluiaşi criminal, dar se termină cu un mesaj pentru reformarea legilor legate de posesia armelor în SUA.

Numele noului LP este inspirat de compozitorul Jeff Alexander, care a lansat alături de Alfred Hitchcock albumul "Alfred Hitchcock Presents Music To be Murdered By" în 1958. Discul din 2020 este al zecelea pentru Eminem care ajunge pe locul întâi în topul Billboard 200, cu aproximativ 280.000 de vânzări în prima săptămână. Albumul cel nou include 20 de piese, cu tot cu interludii şi outro-uri. Există şi un interludiu "Alfred" care îi aduce un tribut lui Alfred Hitchcock.