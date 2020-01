Eminem ridică cortina lansând albumul "Music to Be Murdered By" și videoclipul "Darkness"

Anii de amuzament ai lui Eminem s-au încheiat de mult. Replicile rapper-ului sunt mai tăioase ca niciodată, așa cum sugerează și titlul noului său album surpriză, "Music to Be Murdered By". Discul este prefațat de videoclipul piesei "Darkness".

La 47 de ani, Eminem continuă să facă ceea ce știe cel mai bine. Pune un reflector asupra unor evenimente tragice și le aruncă replici acide tuturor celor care l-au criticat: de la presă la Machine Gun Kelly. Noul său LP se numește "Music to Be Murdered By", iar titlul și coperta sunt inspirate de un album al lui Alfred Hitchcock cu același nume, lansat în 1958. Pe disc este inclus chiar un interludiu intitulat "Alfred", în care îl auzim vorbind pe regretatul regizor de film: "How do you do? Ladies and gentlemen/My name is Alfred Hitchcock and this is Music To Be Murdered By/It is mood music in a jugular vein/So why don't you relax? Lean back and enjoy yourself/Until the coroner comes."

Pe albumul sunt 20 de track-uri, aici incluzând și interludii și outro-uri. Discul conține colaborări cu Ed Sheeran, Black Thought, Q-Tip, Royce Da 5’9″, Anderson .Paak, Young M.A. Îl putem asculta și pe rapper-ul Juice WRLD, care a murit în decembrie.

"E înmormântarea ta", a scris Eminem pe Twitter, astfel prezentându-și albumul.

"Music to Be Murdered By" a fost lansat astăzi, 17 ianuarie, și este disponibil deja pe majoritatea platformelor de streaming. Discul poate fi ascultat inclusiv pe YouTube, pe canalul oficial al rapper-ului.

Tracklist Eminem - "Music to Be Murdered By":

"Premonition" (Intro) "Unaccommodating" (featuring Young M.A) "You Gon' Learn" (featuring Royce da 5'9" and White Gold) "Alfred" (interlude) "Those Kinda Nights" (featuring Ed Sheeran) "In Too Deep" "Godzilla" (featuring Juice Wrld) "Darkness" "Leaving Heaven" (featuring Skylar Grey) "Yah Yah" (featuring Royce da 5'9", Black Thought, Q-Tip and Denaun) "Stepdad" (Intro) Young Dr. Dre "Stepdad" "Marsh" "Never Love Again" "Little Engine" "Lock It Up" (featuring Anderson Paak) "Farewell" "No Regrets" (featuring Don Toliver) "I Will" (featuring Kxng Crooked, Royce da 5'9" and Joell Ortiz) "Alfred" (Outro)

Odată cu lansarea albumului, Eminem a dezvăluit și un prim videoclip. Noul său single se numește "Darkness" și face referire la atacul armat din 2017, petrecut în Las Vegas, când au murit 59 de persoane.

VIDEOCLIP: Eminem - "Darkness"

Albumul anterior al lui Eminem, "Kamikaze", a fost lansat în august 2018. Discul a debutat pe prima poziție în topurile a 15 țări, în ciuda criticilor ce i-au fost aduse.