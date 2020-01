My Chemical Romance a lansat piesa instrumentală "An Offering", posibil teaser pentru un album nou - VIDEO

My Chemical Romance şi-a anunţat reunirea la final de an 2019 şi apoi au venit veşti legate de noi concerte ale trupei. Acum grupul american a lansat un track instrumental numit "An Offering", împreună cu un videoclip întunecat şi criptic. Teoretic este un teaser pentru concertele din UK ale trupei, dar ar putea fi şi teaser pentru un album nou.

"An Offering" este o piesă instrumentală dramatică, dominată de o chitară acustică tristă şi viori cu un aer lugubru, de funeralii. Pe finalul acestui instrumental se aud incantaţii, pe care fanii tot încearcă să le desluşească pe Reddit. În clip vedem figuri misterioase cu mantii negre şi machiaje sau măşti scheletice, realizând un soi de ritual în pădure. Speculaţiile fanilor indică faptul că solistul Gerard Way este protagonistul care înfige un pumnal într-o pentagramă la final de clip. Simbolismul abundă şi de fiecare dată când MCR a lansat un album nou, a etalat şi o nouă imagine, costume, machiaje şi culori de păr noi. În acest teaser apare şi Big Ben-ul, întărind convingerile unora ca e doar o promovare de concert şi nu aluzie la piese noi. Unele dintre figurile cu robe au simboluri pe hainele lor, descifrate de fani din alfabetul Theban şi incluzând cuvântul "iunie". Concertul viitor de la Milton Keynes va fi primul din Marea Britanie de la reunirea trupei. Are loc pe 20 iunie 2020. Biletele au fost puse în vânzare pe 24 ianuarie şi epuizate imediat. MCR s-a bucurat de atât de mult hype şi apreciere la revenire, încât ar fi generat 1.5 milioane de dolari din reprezentaţia de la The Shrine în Los Angeles din decembrie 2019. Revenind la teoriile fanilor, circulă zvonul că My Chemical Romance ar fi readus la viaţă proiectul "Paper Kingdom", album nou la care lucra înainte de destrămarea sa. Subiectul era un grup de părinţi care încearcă să treacă peste pierderea copiilor lor. Este şi o latură demonică a acestui clip teaser, care a dus fanii spre speculaţii că vom asista la o schimbare de sunet a trupei. În anii de când s-a despărţit formaţia, Gerard Way, solistul a lansat un album solo şi o serie de benzi desenate, ce aveau să devină serialul Netflix de succes "The Umbrella Academy".