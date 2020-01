Ascultă noul single Pearl Jam, "Dance of the Clairvoyants" - AUDIO

Pearl Jam începe promovarea noului album "Gigaton" cu o piesă cu un sound experimental intitulată "Dance of the Clairvoyants". Acesta este prima melodie a formației după o pauză de 7 ani.

"Expecting perfection/leaves a lot to ignore", cântă Eddie Vedder pe refrenul noului single "Dance of the Clairvoyants", continuând: "When the past is the present and the future’s no more/And every tomorrow is the same as before." Melodia aduce formația în afara zonei grunge și pavează drumul către un sound nou, după cum și basistul Jeff Ament menționează.

""Dance of the Clairvoyants" a fost furtuna perfectă pentru a experimenta și a colabora cu adevărat. Am deschis noi uși din punct de vedere creativ și asta e captivant", a declarat basistul Jeff Ament.

AUDIO: Pearl Jam - "Dance of the Clairvoyants"

Noul album Pearl Jam s-a lăsat așteptat, fiind primul material al formației de la apariția discului "Lightning Bolt" (2013). LP-ul a fost produs de John Evans și va sosi pe 27 martie.

"Realizarea acestui album a fost o călătorie lungă. A fost uneori derutant și întunecat emoțional, dar și o hartă experimentală și captivantă către salvarea prin muzică. Colaborarea cu colegii mei pentru albumul "Gigaton" mi-a oferit o iubire mai mare, conștientizarea și cunoașterea nevoii unei conexiuni umane în aceste vremuri", a detaliat chitaristul Mike McCready într-o declarație oficială.

Tracklist "Gigaton" - Pearl Jam:

"Who Ever Said" "Superblood Wolfmoon" "Dance of the Clairvoyants" "Quick Escape" "Alright" "Seven O'Clock" "Never Destination" "Take the Long Way" "Buckle Up" "Comes Then Goes" "Retrograde" "River Cross"

Producătorul John Evans a colaborat anterior cu Soundgarden, Chris Cornell și Mad Season și este pentru prima oară când produce un album Pearl Jam. Formația a lucrat până acum pe partea de producție cu Brendan O’Brien, el ocupându-se de majoritatea albumelor trupei.

Fotografia de pe coperta albumului "Gigaton" a fost realizată de Paul Nicklen în Svalbard, Norvegia. Discul va fi promovat în cadrul unui turneu ce va cuprinde concerte în America și Europa.

În 2017, trupa Pearl Jam a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame. Formația a primit această distincție după o singură nominalizare, în primul an în care a devenit eligibilă. În același an au fost introduși în Rock and Roll Hall of Fame și Tupac Shakur, Yes, Joan Baez, Electric Light Orchestra și Journey.