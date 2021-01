Clipul piesei "Higher" a fost lansat oficial sâmbătă seară, înainte de confruntarea dintre Dustin Poirier şi Conor McGregor din UFC. Filmat alb-negru, videoclipul îl prezintă pe rapper într-un ring de box, dar și participând la un interviu alături de Dana White (președintele UFC) şi Michael Eaves (prezentatorul ESPN).

"Higher" se regăsește pe cel mai recent material discografic lansat de Eminem. Este vorba despre "Music To Be Murdered By: Side B", o ediție deluxe a albumului cu același nume (17 ianuarie 2020). Înainte de lansarea oficială, "Music to Be Murdered By: Side B" era privit doar ca un zvon pe internet. Fanilor li s-au dat motive să creadă în existența unui nou material după ce coperta albumul a ajuns în mod fraudulos pe rețelele de socializare.

La câteva zile după acest incident (18 decembrie), Eminem le-a dezvăluit fanilor versiunea deluxe a albumului, ce numără 16 piese. Discul conține colaborări, inclusiv una cu Dr. Dre, pentru prima oară după aproape un deceniu, dar și diss-uri pentru unii muzicieni, cum ar fi Snoop Dogg.

Tracklist "Music To Be Murdered By: Side B":