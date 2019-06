Slipknot rămâne una dintre trupele cu cele mai energice reprezentaţii, iar următorul său mare concert este cel de la Rock Am Ring. Vom putea auzi noile piese ale grupului chiar dacă nu ajungem în Germania, pentru că grupul a anunţat că va transmite prin live stream pe YouTube concertul de pe 9 iunie.

Slipknot va încheia showul în seara de duminică, de la ora 23:45, ora României şi totul va fi transmis live pe YouTube şi pe site-ul oficial Slipknot. Trupa a anunţat recent titlul viitorului său album, "We Are Not Your Kind", explicând ce se află în spatele acestei denumiri. Noul LP va debuta pe 9 august, prin Roadrunner Records şi a fost prefaţat de single-ul "Unsainted", lansat luna trecută.

Melodia a primit şi o primă reprezentaţie live la emisiunea "Jimmy Kimmel Live", ocazie cu care fanii au putut vedea noile măşti ale celor 9 muzicieni. Slipknot se pregăteşte de o vară de concerte, inclusiv propriul festival Knotfest, transformat într-un Knotfest Roadshow, cu multiple opriri în Statele Unite în luna iulie.

Ultimul an a fost zbuciumat pentru trupa americană, care s-a despărţit de percuţionistul Chris Fehn, după 20 de ani de colaborare. Muzicianul a fost deja înlocuit, cu un membru care rămâne misterios, ascuns în spatele măştii noi. Slipknot lansa în noiembrie 2018 piesa "All Out Life", separată de noul LP şi ale cărei versuri au inspirat titlul noului album.

Între timp Corey Taylor, solistul Slipknot a fost ocupat cu cariera solo şi cu concerte cu trupa sa secundară, Stone Sour. Aceştia au ajuns şi în România în vara lui 2018.

Trupa are o perioadă ocupată, apărând în ultima vreme la Rockfest, apoi la Hamburg Rock In Park chiar azi. Primul concert complet din ultimii 3 ani pentru trupă a avut loc pe 7 iunie, în cadrul Rockfest în Finlanda. Lineup-ul Rock am Ring din acest an este unul impresionant, cu nume ca Alice în Chains, Amon Amarth, Arch Enemy, Bastille, Die Antwoord, Godsmack, Slash feat Myles Kennedy and the Conspirators, Slayer, TOOL şi The Smashing Pumpkins.

Festivalul se desfăşoară între 7 şi 9 iunie la Nurburgring, aducând laolaltă zeci de mii de fani ai muzicii rock. Organizatorii au pus la dispoziţie şi un stream live aici, dar şi aplicaţii dedicate de streaming pentru festival pentru Android şi iOS.