"Cernobîl" este cel mai apreciat serial din lume, depăşind "Game of Thrones"

Mulţi s-au grăbit să prezică o scădere de popularitate pentru HBO, odată cu finalul serialul "Game of Thrones". Iată că gigantul american a reuşit să compenseze lipsa serialului fantasy cu o producţie mai apropiată de realitate, "Cernobîl". Mini seria este extrem de apreciată în rândul criticilor, dar şi publicului, ajungând cel mai apreciat serial din lume pe IMDB.

"Cernobîl" a depăşit repere în domeniu precum "Breaking Bad" sau "Game of Thrones". Mini seria de 5 episoade prezintă în mod realist şi dur catastrofa care a avut loc în 1986 în Ucraina. Ultimul episod a fost difuzat marţi, 4 iunie şi a cimentat această producţie în conştiinţa colectivă. Media notelor serialului este în acest moment de 9.7 din 10 pe IMDB, cu 180.000 de voturi acordate.

"Breaking Bad" are un rating de 9.5, iar "Game of Thrones" are 9.3, mult ştirbit după notele de 3 şi 4 acordate pentru sezonul 8. "Band of Brothers" de la HBO este şi el în top cu 9.5.

Şi pe Rotten Tomatoes stă excelent mini seria, cu rating de 95%. Pe Metacritic scorul ajunge la 83 pentru critici şi 9.6 pentru utilizatori. Cele 5 episoade a câte aproximativ o oră sau o oră şi 10 minute urmăresc evenimentele de la Cernobîl din aprilie 1986 şi urmările lor. Totul a pornit cu explozia unuia dintre reactoarele de la Cernobîl pe 26 aprilie 1986.

Aceasta a avut loc în timpul unor teste de sistem, când reactorul a fost forţat prea mult. O combinaţie de incompentenţă, neglijenţă criminală şi teamă de sistemul comunist care solicita "rezultate la hectar" au dus la catastrofă. Rezultatul a fost o explozie care a dus la pierderea a 4000, până la 90.000 de vieţi, numărul final fiind incert chiar şi acum. Sacrificiile minerilor, pompierilor, voluntarilor sunt prezentate de HBO în mod realist.

Seria îl urmăreşte pe fizicianul nuclear Valery Legasov, jucat magistral de Jared Harris, care colaborează cu guvernul sovietic pentru a rezolva criza. Pe Jared Harris îl ştim din "Mad Men" şi "The Crown". Un alt rol de senzaţie îl face Stellan Skarsgard, pe care îl ştim din "Nymphoniac", "Thor", dar şi "Good Will Hunting". Stellan este Boris Shcherbina, clasicul om al aparatul de stat, în parpalac şi foarte greu de convins să facă ceea ce este corect. Transformarea sa pe parcursul seriei este fantastică.

Seria "Cernobîl" este inspirată de cartea "Voci de la Cernobîl" scrisă de Svetlana Alexievich. Scriitoarea din Belarus a primit premiul Nobel, iar la momentul dezastrului era un jurnalist care locuia în Minsk, având ocazia să vadă îndeaproape efectele nocive ale radiaţiei. Mărturiile strânse în cartea sa sunt cutremurătoare.