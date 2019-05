Se pare că în 2019 se poartă porţiunile corale, care au apărut atât pe albumul nou Rammstein, cât şi în piesa "Unsainted". Noul single are momente în care aminteşte mai mult de cealaltă trupă a lui Corey Taylor, Stone Sour. Asta mai ales prin vocea mai curată de la refren şi de la începutul track-ului. Momentele de riff-uri dure suprapuse au rămas la posturi, plus tobele duble care au consacrat grupul.

Clipul include cadre psihedelice cu fiecare dintre membrii formaţiei, cu noua mască în prim plan. Corey Taylor are o mască similară cu o proteză facială foarte lată şi de această dată plusează printr-un machiaj în jurul ochilor şi gurii pentru un efect sporit de groază şi mister. Slipknot şi-a adus deja show-ul şi noile măşti în reprezentaţii live, cântând pentru prima dată "Unsainted" în cadrul emisiunii lui Jimmy Kimmel.

Am aflat recent şi numele viitorului album al formaţiei din Iowa, "We are Not Your Kind". Acest material a fost prefaţat de single-ul "All Out Life", lansat în luna noiembrie a lui 2018, fără a dezvălui totuşi noile măşti ale artiştilor. Reprezentaţia de la Kimmel a fost prima fără percuţionistul Chris Fehn, care a fost concediat din trupă în urma unui proces şi a unor declaraţii publice controversate. Artistul a acuzat trupa de fraudă.

Videoclipul "Unsainted" este regizat de Shawn "Clown" Crahan, care se află în spatele a multiple alte clipuri ale grupului american. Noul album al celor 9 muzicieni soseşte pe 9 august şi va fi precedat de un turneu european, care debutează în iunie. Trupă mai ajunge şi la clasicul "Knotfest Roadshow", cu o serie de opriri în America de Nord în iulie, alături de Volbeat, Gojira şi Behemoth. Au trecut 5 ani de la ultimul release Slipknot, perioadă în care Corey Taylor a fost activ cu Stone Sour şi a avut şi reprezentaţii solo.

Noua mască a lui Corey Taylor a fost creată de către Tom Savini şi echipa sa, experţi în efecte speciale pentru filme de groază.