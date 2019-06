Ascultă noua piesă a lui Liam Gallagher, "Shockwave" - AUDIO

Liam Gallagher ne oferă o mostră de brit rock pur odată cu noua piesă "Shockwave". Artistul a cântat piesa în premieră în cadrul unui concert din Londra cu câteva zile în urmă, iar acum puteţi asculta varianta de studio în articol. Liam e așteptat în România la sfârșitul verii.

Fostul membru Oasis a oferit multiple teasere în ultime luni cu privire la un nou material discografic, iar acesta se conturează acum odată cu sosirea single-ului "Shockwave". Piesa începe cu o chitară grea, care aminteşte de Rolling Stones şi în aceeaşi măsură The Stone Roses. Melodia este extrasă de pe albumul "Why My? Why Not?", care pare să păstreze neatinsă abordarea vintage a lui Liam Gallagher.

Liam ajunge la două albume în cariera sa solo, odată cu lansarea acestui material. Precedentul LP a fost "As You Were", care e şi "tic verbal" pentru Liam în postările de pe Twitter. Acel LP solo de debut sosea în octombrie 2017.

Recent, Liam a lansat documentarul "As It Was", o cronică a ascensiunii muzicianului britanic în perioada post-Oasis. Conflictul cu fratele Noel Gallagher este evident amintit. Liam a explicat într-un interviu cu NME că Noel nu i-a permis să folosească vreo piesă Oasis în filmul său documentar. Acesta a avut premiera la festivalul de la Cannes din 2019. Charlie Lightening, regizorul acestei producţii a oferit indicii că noul album ar fi la fel de bun ca faimosul "What's The Story (Morning Glory)".

Discul cel nou a fost finalizat în studio în luna martie, dar nu are încă o dată de lansare. În ultimii ani, Liam Gallagher a fost plecat într-un turneu nord american cu Richard Ashcroft de la The Verve şi s-a întrecut cu fratele Noel în declaraţii controversate.

Înainte să îşi înceapă cariera solo, Liam Gallagher a continuat proiectul Oasis, dar sub alt nume, Beady Eye. Grupul s-a destrămat în 2014, neavând succes. Pe de altă parte, "As You Were" a fost bine primit de critici şi de public, fiind urmat de un turneu sold out în multe ţări. Nici fratele Noel nu stă rău cu cariera, formând grupul Noel Gallagher’s High Flying Birds în 2010. Formaţia a lansat recent piesa "Rattling Rose", dar şi track-ul "Black Star Dancing", care va apărea pe EP-ul cu acelaşi nume.

Ascultă piesa lui Liam Gallagher, "Shockwave":

Pe Liam îl aşteptăm în România la festivalul Fall in Love, care va avea loc între 31 august şi 1 septembrie.